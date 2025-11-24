scorecardresearch
 

गले से खींची चेन, बदमाशों से भिड़ गई महिला तो धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंका

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हावड़ा-पुरी धौली एक्सप्रेस से एक महिला यात्री को सोने की चेन छीनने की कोशिश में चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया. गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों ने बचाया और दो आरोपी स्नैचरों को पकड़कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया. महिला का एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और डॉक्टरों ने उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता बताई है.

चेन स्नैचर्स से भिड़ी महिला को बदमाशों ने ट्रेन से फेंका (Photo: Representational image)
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट के पास रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां हावड़ा- पुरी धौली एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला को दो बदमाशों ने सोने की चेन छीनने की कोशिश के दौरान चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, कोलकाता के बेहाला की रहने वाली 45 साल की सरमा हाजरा धौली एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थीं. तभी दो युवक उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश करने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें ट्रेन के दरवाजे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया. उस समय ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, जिसके कारण दोनों आरोपी भी घटनास्थल के पास ही कूदकर भागने की कोशिश करने लगे.

गिरने के बाद सरमा हाजरा पटरियों के किनारे दर्द से कराहती रहीं. उनकी चीख सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत उन्हें बचाया. इसी दौरान ग्रामीणों ने भाग रहे दोनों स्नैचरों को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद उन्हें रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला का एक हाथ गंभीर रूप से घायल हुआ है और हड्डियों में कई जगह चोट आई है. उन्हें पहले खड़गपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. परिजनों के अनुसार, डॉक्टर हाथ बचाने के लिए सर्जरी पर विचार कर रहे हैं.

घटना के बाद रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और यह भी जांच की जा रही है कि क्या वे किसी बड़े स्नैचिंग गिरोह का हिस्सा हैं. स्थानीय ग्रामीणों की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की जा रही है, जिन्होंने न केवल घायल महिला को बचाया, बल्कि अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोग रेलवे सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

