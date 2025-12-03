scorecardresearch
 
तेज रफ्तार लोरी ने बाइक को मारी टक्कर, बुरी तरह घायल स्कूली छात्र की हालत गंभीर

कोलकाता के मणिकतला इलाके में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार लोरी ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे 12 वर्षीय छात्र सृजन दत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में छात्र के पिता मामूली चोटों के साथ बच गए. पुलिस ने लोरी चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है. घायल बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

तेज रफ्तार लोरी ने बाइक को मारी टक्कर, छात्र की हालत गंभीर (Photo: Representational image)
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बुधवार सुबह एक और गंभीर दुर्घटना सामने आई, जिसमें 12 साल का स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा शहर के मणिकतला मेन रोड स्थित बंगाल केमिकल क्रॉसिंग के पास सुबह करीब 6:30 बजे हुआ.

पुलिस के अनुसार, छात्र सृजन दत्ता अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल जाने के लिए निकला था. सृजन बिधाननगर म्युनिसिपल स्कूल का छात्र है. जैसे ही पिता-पुत्र की बाइक बंगाल कैमिकल चौराहे के पास पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार लोरी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

सृजन को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति को गंभीर बता रहे हैं. वहीं बच्चे के पिता को हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, सृजन को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही मणिकतला पुलिस मौके पर पहुंची और थोड़ी ही देर में लोरी चालक को गिरफ्तार कर लिया. वाहन को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लापरवाही से गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई है. लोरी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में भारी वाहनों की तेज रफ्तार बड़ी समस्या है और कई बार हादसे हो चुके हैं. सुबह स्कूल और कार्यालय आने-जाने के समय यहां यातायात दबाव बढ़ जाता है, ऐसे में तेज रफ्तार वाहन लगातार खतरा बने रहते हैं. लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से यहां सख्त निगरानी और स्पीड कंट्रोल उपाय की मांग की है.

 
 

