पुरुलिया में दर्दनाक हादसा, आग में जलकर दो मासूमों की मौत

पुरुलिया जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के कदामडी गांव में पुआल के ढेर में लगी आग से दो मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई. आग बुझने के बाद दोनों बच्चों के जले हुए शव पुआल के नीचे से बरामद किए गए. पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुआल के ढेर में आग लगने से गई जान (Photo: Screengrab)
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, आग लगने की वजह से दो मासूम बच्चों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. यह हादसा बलरामपुर थाना क्षेत्र के कदामडी गांव में हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के मुताबिक, गांव में एक घर के पीछे रखा हुआ पुआल का ढेर अचानक आग की चपेट में आ गया. आग लगते ही पास के एक घर की महिला ने धुआं उठते देखा और शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी. आवाज सुनते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया.

हादसे में दो बच्चों की मौत

ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब पुआल के ढेर को हटाया गया तो उसके नीचे दो बच्चों के जले हुए शव मिले. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए. मृतक बच्चों की पहचान सुलैमान हेंब्रम और आकाश बेसरा के रूप में हुई है. दोनों बच्चों की उम्र करीब साढ़े तीन साल बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही बलरामपुर थाना प्रभारी अर्नब गुहा भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जा्ंच में पुलिस इसे एक दुर्घटना मानकर चल रही है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

हादसे की जांच मे ंजुटी पुलिस

पुलिस ने इस मामले में अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि आग लगने के कारणों और मौत की वास्तविक वजह का पता चल सके.

घटना के बाद से कदामडी गांव में मातम पसरा हुआ है. दोनों मासूम बच्चों की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं और पूरे गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आग लगने के कारणों की गहराई से जांच की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. 

 

---- समाप्त ----
इनपुट - सत्यजीत बनर्जी
