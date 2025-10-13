scorecardresearch
 

Feedback

दुर्गापुर गैंगरेप केस में दो और आरोपी गिरफ्तार, 5 लोगों ने घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब कुल पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है. उस पर शुक्रवार रात हमला हुआ था जब वह डिनर के लिए कॉलेज से बाहर गई थी. राज्य प्रशासन ने पीड़िता के इलाज और सुरक्षा के लिए विशेष टीम गठित की है.

Advertisement
X
दु्र्गापुर गैंगरेप केस में सभी आरोपी गिरफ्तार (Photo: PTI)
दु्र्गापुर गैंगरेप केस में सभी आरोपी गिरफ्तार (Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों के बाद अब कुल पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. यह जानकारी आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने दी है.

गैंगरेप के पांचों आरोपी गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुप्ता ने बताया कि 'हमने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, इस तरह अब शिकायत के आधार पर सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस के अनुसार, 'यह मामला शुक्रवार रात का है जब 23 साल की पीड़िता अपने एक पुरुष मित्र के साथ कॉलेज से बाहर डिनर के लिए गई थी. उसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने उसे घेर लिया और गैंगरेप किया.

सम्बंधित ख़बरें

mamata banerjee mic
पश्चिम बंगाल के रेप मामलों में कहां चली जाती है ममता बनर्जी की संवेदनशीलता? 
Durgapur Gangrape Case
दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पांचवां आरोपी शफीकुल गिरफ्तार 
IRCTC Scam: A major decision will be announced today regarding Lalu, Rabri, and Tejashwi!
NDA में सीटों पर सहमती, ममता के बयान पर बवाल, देखें नॉनस्टॉप 100 
पिता ने ओडिशा सरकार से की मांग (Photo: ITG)
'मैं डर से छिपा हुआ हूं, किसी पर भरोसा नहीं', गैंगरेप की पीड़िता के पिता की गुहार  
A stampede broke out at Bardhaman Station at midnight, leaving dozens injured!
बर्दवान स्टेशन पर आधी रात को मची भगदड़, दर्जनों घायल 

घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़िता दूसरे वर्ष की एमबीबीएस छात्रा है. रविवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि सोमवार को दो और की गिरफ्तारी से पूरा गिरोह पुलिस के शिकंजे में आ गया है.

Advertisement

पीड़िता के परिवार को सुरक्षा की चिंता

इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आक्रोश पैदा कर दिया है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पीड़िता के पिता से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है. पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और उसे भुवनेश्वर स्थानांतरित करने की मांग की है.

इधर, आसंसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि पीड़िता की हालत स्थिर है और उसका इलाज लगातार चल रहा है. वहीं, बालासोर जिला प्रशासन की टीम भी अस्पताल पहुंची और परिवार से मुलाकात की. पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटना की साजिश, सह-आरोपियों की भूमिका और मौके के हालात की जांच की जा रही है. राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला गरमाता जा रहा है. भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement