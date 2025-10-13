दुर्गापुर गैंगरेप केस में दो और आरोपी गिरफ्तार, 5 लोगों ने घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों के बाद अब कुल पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. यह जानकारी आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने दी है.

गैंगरेप के पांचों आरोपी गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुप्ता ने बताया कि 'हमने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, इस तरह अब शिकायत के आधार पर सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस के अनुसार, 'यह मामला शुक्रवार रात का है जब 23 साल की पीड़िता अपने एक पुरुष मित्र के साथ कॉलेज से बाहर डिनर के लिए गई थी. उसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने उसे घेर लिया और गैंगरेप किया.

घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़िता दूसरे वर्ष की एमबीबीएस छात्रा है. रविवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि सोमवार को दो और की गिरफ्तारी से पूरा गिरोह पुलिस के शिकंजे में आ गया है.

पीड़िता के परिवार को सुरक्षा की चिंता

इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आक्रोश पैदा कर दिया है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पीड़िता के पिता से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है. पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और उसे भुवनेश्वर स्थानांतरित करने की मांग की है.

इधर, आसंसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि पीड़िता की हालत स्थिर है और उसका इलाज लगातार चल रहा है. वहीं, बालासोर जिला प्रशासन की टीम भी अस्पताल पहुंची और परिवार से मुलाकात की. पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटना की साजिश, सह-आरोपियों की भूमिका और मौके के हालात की जांच की जा रही है. राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला गरमाता जा रहा है. भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है.

