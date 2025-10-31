दार्जिलिंग में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, तीन की मौत, पांच घायल

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. यह हादसा गुरुवार देर रात दार्जिलिंग से कुर्सियांग जा रहे एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से हुआ.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त पहाड़ी रास्ते पर बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी, जिससे वाहन चालक एक तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी खाई में जा गिरी.

कार में सवार थे 8 लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन में कुल आठ लोग सवार थे. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घायलों को कुर्सियांग के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि यह हादसा कुर्सियांग रोड के पास हुआ, जहां पहाड़ी रास्तों पर लगातार हो रही बारिश से दृश्यता कम हो गई थी. मौसम विभाग ने पहले ही 31 अक्टूबर के लिए क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी थी.

खराब मौसम के कारण हादसा

हादसे के बाद प्रशासन ने इलाके में ट्रैफिक निगरानी बढ़ा दी है और अन्य वाहनों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. दार्जिलिंग के एसपी ने कहा कि शुरुआती जांच में वाहन चालक की लापरवाही और खराब मौसम दोनों को हादसे का कारण माना जा रहा है.

उन्होंने कहा, 'हमने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, वाहन को खाई से निकालने का प्रयास जारी है और मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है.' हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है.

