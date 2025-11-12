scorecardresearch
 

Feedback

चाय की दुकान, सिक्के और चार साल... बेटी की जिद और पिता के प्यार की ये कहानी कर देगी भावुक

पश्चिम मिदनापुर से दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है. एक चाय बेचने वाले पिता ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए चार साल तक सिक्के जोड़े और जब काफी पैसे जमा हो गए तो स्कूटी खरीदी. जब पिता सिक्कों से भरा ड्रम लेकर शोरूम पहुंचे, तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया.

Advertisement
X
चार साल तक पिता ने जमा किए सिक्के. (Photo: ITG)
चार साल तक पिता ने जमा किए सिक्के. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के चंद्रकोणा कस्बे की एक छोटी सी गली... चाय की केतली, मिट्टी की खुशबू और पिता के माथे का पसीना ... इन सबके बीच एक ऐसा वाकया सामने आया, जो सुनने वाले हर दिल को छू गया. यह कहानी है बच्छू चौधरी की, एक साधारण चायवाले पिता की, जिसने अपनी बेटी के सपने को सच करने के लिए चार साल तक हर दिन 10-10 रुपये के सिक्के बचाए.

बच्छू चौधरी की छोटी सी चाय की दुकान गांव के चौक पर है. सुबह से शाम तक उबलती चाय, बिस्किट की खुशबू और ग्राहकों की आवाजाही में ही उनका दिन निकलता है. इसी दुकान पर एक दिन उनकी बेटी ने मासूमियत से कहा था- पापा, स्कूटी चाहिए मुझे.

बच्छू मुस्कुराए तो जरूर, लेकिन अंदर कुछ कसक-सी उठी. जेब में सिक्के झनके, पर वो ख्वाब दूर दिखाई दिया. चाय की कमाई मुश्किल से घर चलाने भर की थी. लेकिन उसी शाम उन्होंने अपनी दुकान में एक खाली ड्रम रखा... और मन ही मन ठान लिया कि एक दिन ये ड्रम बेटी की मुस्कान से भर जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

bought scooty
8 साल से सिक्के जमा कर रहा था मजदूर, पूरा किया सालों पुराना सपना 
सालभर में जमा किए एक लाख के सिक्के. (Photo: ITG)
पत्नी को देना चाहता था गिफ्ट, सालभर में जोड़े 1 लाख के सिक्के, ज्वेलर ने बिना गिने दी सोने की चेन 
शोरूम के कर्मचारी घंटों तक गिनते रहे सिक्के.(Photo:Screengrab)
₹40 हजार के सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने होंडा शोरूम पहुंचा किसान 
सिक्कों से तौली जा रही थीं BSP कैंडिडेट, तराजू टूटने से सिर में लगी चोट
सिक्कों से तौली जा रही थीं BSP कैंडिडेट, तराजू टूटने से सिर में लगी चोट 
Assam man goes to buy scooty with coins
एक बोरी सिक्कों के साथ स्कूटी खरीदने पहुंचा शख्स, फिर.. 

coin box tea stall and four years daughter father emotional story

यह भी पढ़ें: पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था पानवाला… सालभर में जोड़े 1 लाख के सिक्के, ज्वेलर ने बिना गिने थमा दी सोने की चेन

हर दिन जब ग्राहक चाय पीकर सिक्का छोड़ता, बच्छू उनमें से 10 रुपये निकालकर उस ड्रम में डाल देते. शुरुआत में लोगों को ये अजीब लगा. अरे बच्छू, ये क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराकर कहते, बेटी का सपना है, एक-एक सिक्के से पूरा करूंगा.

Advertisement

चार साल तक ड्रम वहीं रहा. मौसम बदले, दुकान के रंग बदले, पर बच्छू की आदत नहीं बदली. कभी दिन अच्छा रहा तो दो सिक्के डाले, कभी मुश्किल आई तो भी एक सिक्का जरूर. ड्रम धीरे-धीरे भारी होता गया, और पिता का दिल उम्मीद से भरता गया.

coin box tea stall and four years daughter father emotional story

आखिर वो दिन आया, बच्छू चौधरी ने दुकान बंद की, बेटी को साथ लेकर रिक्शे में सिस्कों से भरा ड्रम रखकर चंद्रकोणा टाउन के गोसाई बाज़ार स्थित स्कूटी शोरूम पहुंच गए. शोरूम में लोग हैरान, इसमें क्या है? बच्छू ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी के सपने का खजाना. जब डिब्बा खोला गया, तो सिक्कों की आवाज ने पूरा शोरूम गूंजा दिया. शोरूम के कर्मचारी अरिंदम ने बताया कि ड्रम इतना भारी था कि आठ लोगों की मदद से उसे खोला गया. फिर सिक्के फर्श पर फैलाए गए और गिनती शुरू हुई.

करीब दो घंटे 25 मिनट तक चलती रही वो गिनती. ड्रम में थे 69,000 के सिक्के और बाकी नोट, कुल मिलाकर 1,10,000 रुपये. जब आखिरी सिक्का गिना गया, तो शोरूम में मौजूद हर शख्स भावुक हो गया. बच्छू ने अपनी बेटी की ओर देखा, उसकी आंखों में चमक थी, और उनके चेहरे पर सुकून.

coin box tea stall and four years daughter father emotional story

'मैं अमीर नहीं, लेकिन बेटी को निराश नहीं कर सकता' 

स्कूटी की चाबी हाथ में लेकर बच्छू ने कहा- मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन अपनी बेटी का सपना अधूरा नहीं छोड़ सकता था. चार साल की मेहनत, धूप-बारिश में उबलती चाय, हर सिक्के में छिपा प्यार... सबने मिलकर वो दिन रचा था, जब एक पिता ने अपने प्यार को पहियों पर दौड़ते देखा. शोरूम के कर्मचारी बोले -हमने कई गाड़ियां बिकते देखी हैं, लेकिन इतना खूबसूरत पल कभी नहीं देखा.

Advertisement

बेटी ने पिता की ओर देखा और मुस्कुरा दी, बच्छू के चेहरे पर भी मुस्कान थी, सुकून था. क्योंकि उस दिन उन्होंने सिर्फ स्कूटी नहीं खरीदी थी-  उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में भरोसा देखा, उसके सपनों में उड़ान दी थी, और दुनिया को दिखा दिया था कि  सिक्कों से भी सपने खरीदे जा सकते हैं. मौलागांव की वो छोटी-सी दुकान आज भी वहीं है- बस अब ड्रम खाली है, पर लोगों का दिल भरा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement