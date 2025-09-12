scorecardresearch
 

Video: चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसलीं 60 वर्षीय महिला, बांकुरा स्टेशन पर RPF जवानों की तत्परता से बची जान

पश्चिम बंगाल के बांकुरा स्टेशन पर सुबह 11:09 बजे बड़ा हादसा टल गया. रूपसी बंगला एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही 60 वर्षीय साबानी सिन्हा अचानक फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गईं. मौके पर मौजूद आरपीएफ एएसआई मनीष कुमार और महिला कांस्टेबल गायत्री विश्वास ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया.

तुरंत हरकत में आए RPF जवान(Photo: Screengrab)
पश्चिम बंगाल के बांकुरा रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. शुक्रवार सुबह करीब 11:09 बजे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर रूपसी बंगला एक्सप्रेस (12883 सांतरागाछी–पुरुलिया) छूट रही थी. तभी 60 वर्षीय महिला साबानी सिन्हा चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए अचानक फिसलकर ट्रेन के नीचे जा गिरीं. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सही समय पर सुरक्षित बाहर खींच लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

घटना का पूरा वीडियो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला का संतुलन बिगड़ते ही वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने लगीं. उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ एएसआई मनीष कुमार और महिला कांस्टेबल गायत्री विश्वास तुरंत हरकत में आए और तेजी से महिला को बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली.

रेलवे सूत्रों के अनुसार महिला अपने पति के साथ पुरुलिया जाने के लिए रूपसी बंगला एक्सप्रेस पकड़ रही थीं. महिला के गिरते ही मौके पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन आरपीएफ जवानों की मुस्तैदी से सभी ने राहत की सांस ली.

देखें वीडियो...

बांकुरा आरपीएफ थाना प्रभारी तपन कुमार राय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमारे जवानों ने जिस तेजी से कार्रवाई की, उसकी वजह से महिला की जान बची. अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो यह एक बड़ा हादसा साबित हो सकता था. महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद आरपीएफ ने पूछताछ की और फिर जाने दिया.

रिपोर्ट- निर्भीक चौधरी.
