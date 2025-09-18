scorecardresearch
 

UP: 'भारत माता की जय' के लगाए नारे और मंत्री के काफिले के आगे आ गया युवक और फिर...

लखीमपुर खीरी में लगातार जलभराव और नालों की सफाई न होने से परेशान युवाओं ने यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का काफिला रोक लिया. इस दौरान कई युवक भारत माता की जय के नारे लगाकर उनकी गाड़ियों के आगे खड़े हो गए. एलआरपी चौराहे पर हुए इस विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं प्रदर्शन करने वाले युवकों ने कहा कि उन्हें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा.

जलभराव पर भड़के युवक ने रोका मंत्रा का रास्ता (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शहर के एलआरपी चौराहे पर सालों से हो रहे जलभराव और बदहाल व्यवस्था से परेशान युवाओं ने गुरुवार को यूपी सरकार के मंत्री और जिला प्रभारी नितिन अग्रवाल का काफिला रोक लिया. यह घटना उस समय हुई जब मंत्री नितिन अग्रवाल प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम करीब 4:30 बजे लखीमपुर शहर लौट रहे थे. कई युवक भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अचानक उनके काफिले के आगे आ गए.

युवकों ने क्यों रोका मंत्री का काफिला ?

जैसे ही मंत्री का काफिला एलआरपी चौराहे के पास पहुंचा, दर्जनों युवक और व्यापारी गंदे पानी से भरी सड़क पर उतर आए और गाड़ियों को रोककर अपनी समस्या बताई. विरोध कर रहे युवाओं ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंत्री का काफिला रोकने वाले व्यापारी वैभव दीक्षित उर्फ विराट ने बताया कि यहां कई सालों से लगातार जलभराव की समस्या है. नालों की सफाई नहीं हो रही है, शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

उन्होंने कहा, 'आज मजबूरी में हमने मंत्री जी का काफिला रोका और उन्हें अवगत कराया, कोतवाल साहब ने हमें मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी, लेकिन हम जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.'

युवा व्यापारी अभय दीक्षित उर्फ कृष्णा ने बताया कि एलआरपी चौराहे पर जलभराव की समस्या गंभीर है. 'हमने कई बार सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत की लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं.

मंत्री के आश्वासन के बाद सड़कों से हटे लोग

पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका दोनों एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं. आज हमने मंत्री जी को रूबरू कराया है और अगर समस्या हल नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.' इस घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है. मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा.
 

