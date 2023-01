यूपी में बारिश का अलर्ट, कानपुर में गिरे ओले, दिल्ली में भी छाए रहेंगे बादल

देश के कई राज्य इन दिनों भीषण ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं. पारा गिरकर 5-6 डिग्री के आसपास बना हुआ है. कई जगह पर ये पारा माइनस डिग्री तक भी पहुंचा. हाल में ही मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की भी आशंका जताई थी. मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होता दिख रहा है. ठंड के बीच अब बारिश लोगों की दिक्कतें बढ़ाती नजर आ रही है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश के साथ ओले पड़ते नजर आया.

उत्तर प्रदेश में आसमान में बाद छाए नजर आए

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, एटा, बाराबंकी समेत कई जिलों में आसमान में बादल नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है. इस दौरान लखनऊ में अधिकतम तापमान 13 डिग्री के आसपास बना रह सकता है. हालांकि, हवाओं में गलन बरकरार रहेगी.

दिल्ली में भी हल्की-फुल्की बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए भी हल्की-फुल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन-चार दिन बारिश वाला मौसम रह सकता है. 23 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इस दौरान आसामान में बादल छाए रहेंगे.

इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की आशंका

23 और 27 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय पर एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां तेज करेगा. उस अवधि के दौरान व्यापक बारिश और हिमपात होगा. 24 और 25 जनवरी को बारिश और हिमपात की तीव्रता सबसे अधिक होगी.

23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की उम्मीद है. 24 और 27 जनवरी के बीच उपर्युक्त राज्यों में बारिश बढ़ सकती है और 24 और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना है.

Medium danger level avalanche likely in Doda, Kishtwar, Poonch, Ramban, Bandipore & Kupwara districts & low danger level avalanche likely in Baramulla & Ganderbal districts in next 24 hours. People advised to take precautions & avoid these areas: J&K Disaster Management Authority