SIR सर्वे मामले में गलत जानकारी देने पर पहली FIR हुई दर्ज, BLO की जांच में खुला फर्जीवाड़ा

यूपी से SIR सर्वे के दौरान एक महिला द्वारा अपने दो बेटों की गलत जानकारी देने पर गंभीर मामला सामने आया. उसके बेटे दुबई और कुवैत में रह रहे हैं, लेकिन मां ने बताया कि वह यहां भारत में रह रहे हैं. ग़लत सूचना देने के लिए FIR दर्ज की गई है.

डिजिटाइजेशन में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर FIR दर्ज की गई (Photo: PTI)
देशभर के कई राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष प्रगाड़ पुनरीक्षण यानी SIR सर्वे करवा रही है. इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में SIR में गलत जानकारी देने के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. 

जांच के मुताबिक, रामपुर﻿ की रहने वाली नूरजहां﻿ नाम की महिला ने अपने दो बेटों - आमिर खान﻿ और दानिश खान﻿  के बारे में गलत जानकारी फॉर्म में भरी. दोनों बेटों में एक दुबई﻿ और दूसरा कुवैत﻿ में कई सालों से रह रहा है, लेकिन मां ने ये जानकारी छिपाकर उन्हें भारत में रहने वाला दिखाया. इतना ही नहीं, फॉर्म में दोनों के फर्जी साइन भी कर दिए गए.

जब ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO﻿) ने डेटा का डिजिटाइजेशन किया, तो यह गड़बड़ी सामने आई. इसके बाद रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी﻿ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मां और दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवाया. 

एफआईआर﻿ सिविल लाइन थाने﻿ में सुपरवाइज़र की शिकायत पर दर्ज हुई, जिसमें BNS की धारा 237﻿, 318(2)﻿ और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31﻿ लगाई गई हैं.

यह भी पढ़ें: 'SIR प्रोसेस में राज्यों को मदद करना होगा लेकिन...', सियासी दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सरकार और चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची में गलत जानकारी देना या दो स्थानों से नाम दर्ज कराना कानूनी अपराध है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को मौका दिया गया है कि अगर उन्होंने गलती से अपने नाम दो जगह दर्ज करा दिए हैं, तो वे अपने BLO﻿ से संपर्क कर तुरंत सुधार करवा सकते हैं.

---- समाप्त ----
