रायबरेली में SIR सर्वे के दौरान BLO और लेखपाल पर हमला, प्रधान और पिता गिरफ्तार

रायबरेली जिले के सलोन इलाके में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान शुक्रवार शाम एक बड़ा मामला सामने आया. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आरती यादव और लेखपाल अविनाश पर गांव के प्रधान और उसके पिता ने हमला कर दिया और उनके पास मौजूद सर्वे फॉर्म फाड़ दिए.

'फॉर्म भरते समय पहुंचे प्रधान और पिता'

BLO आरती यादव ने बताया कि वह पुरे अहीरन मोहद्दी नगर, मजर्रा पालीपुर गांव में मतदाता सत्यापन का काम कर रही थीं. इसी दौरान गांव के प्रधान दीपक यादव और उनके पिता कृष्णा यादव वहां पहुंचे और अचानक उनसे बदसलूकी शुरू कर दी. उन्होंने न सिर्फ सरकारी सर्वे फॉर्म फाड़े, बल्कि दोनों अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया. आरती यादव और लेखपाल अविनाश किसी तरह वहां से निकल पाए.

अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद सलोन के उपजिलाधिकारी (SDM) चंद्र प्रकाश मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली.

अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की.

सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को पुलिस ने गंभीर अपराध माना है.

सर्किल ऑफिसर (CO) सलोन, यादवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और दस्तावेज नष्ट करना कानून के तहत गंभीर अपराध है.

प्रधान और पिता गिरफ्तार

सलोन कोतवाली में इस मामले में प्रधान दीपक यादव और उनके पिता कृष्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

राज्यभर में चल रहा है SIR अभियान

यह घटना उस वक्त हुई है जब पूरे राज्य में मतदाता सूची अपडेट करने का विशेष अभियान चल रहा है. अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

