scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रायबरेली में SIR सर्वे के दौरान BLO और लेखपाल पर हमला, प्रधान और पिता गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मतदाता सूची संशोधन के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है. सलोन क्षेत्र में सर्वे के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और लेखपाल पर गांव के प्रधान और उसके पिता ने हमला कर दस्तावेज फाड़ दिए. पुलिस ने दोनों आरोपियों दीपक यादव और उनके पिता कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
UP में अभी SIR का काम चल रहा है. (Photo: Representational)
UP में अभी SIR का काम चल रहा है. (Photo: Representational)

रायबरेली जिले के सलोन इलाके में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान शुक्रवार शाम एक बड़ा मामला सामने आया. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आरती यादव और लेखपाल अविनाश पर गांव के प्रधान और उसके पिता ने हमला कर दिया और उनके पास मौजूद सर्वे फॉर्म फाड़ दिए.

'फॉर्म भरते समय पहुंचे प्रधान और पिता'
BLO आरती यादव ने बताया कि वह पुरे अहीरन मोहद्दी नगर, मजर्रा पालीपुर गांव में मतदाता सत्यापन का काम कर रही थीं. इसी दौरान गांव के प्रधान दीपक यादव और उनके पिता कृष्णा यादव वहां पहुंचे और अचानक उनसे बदसलूकी शुरू कर दी. उन्होंने न सिर्फ सरकारी सर्वे फॉर्म फाड़े, बल्कि दोनों अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया. आरती यादव और लेखपाल अविनाश किसी तरह वहां से निकल पाए.

अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची
घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद सलोन के उपजिलाधिकारी (SDM) चंद्र प्रकाश मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली.
अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

3 हजार सैलरी-काम का अंबार... कैसे BLOs के लिए 'सिरदर्द' बना SIR 
Raebareli Dalit Lynching Case
रायबरेली लिंचिंग: ड्रोन चोर समझकर युवक की हत्या, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अब तक 16 गिरफ्तार 
Rahul Gandhi meets the family of Hariom Valmiki in Fatehpur (Photo- Congress/X)
हाथों में हाथ थामा, गले लगाया, भावुक भी हुए... यूं हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल 
Hariom Valmiki was beaten to death in Rae Bareli (Photo- Screengrab)
रायबरेली लिंचिंग: दलित नहीं, चोर समझकर भीड़ ने पीटा! अब लगेगा गैंगस्टर-NSA  
up drone theft case
वारदात: यूपी में ड्रोन चोर का खौफ, मासूम लोग हो रहे भीड़ का शिकार 

सरकारी दस्तावेज फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को पुलिस ने गंभीर अपराध माना है.
सर्किल ऑफिसर (CO) सलोन, यादवेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और दस्तावेज नष्ट करना कानून के तहत गंभीर अपराध है.

Advertisement

प्रधान और पिता गिरफ्तार
सलोन कोतवाली में इस मामले में प्रधान दीपक यादव और उनके पिता कृष्णा यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

राज्यभर में चल रहा है SIR अभियान
यह घटना उस वक्त हुई है जब पूरे राज्य में मतदाता सूची अपडेट करने का विशेष अभियान चल रहा है. अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement