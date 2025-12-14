आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, आठ वाहन आपस में टकराए, बस ड्राइवर की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में घना कोहरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के कम विज़िबिलिटी के कारण एक के बाद एक करीब आठ वाहन आपस में टकरा गए. इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर खड़े एक कंटेनर ट्रक में पीछे से स्लीपर बस जा घुसी, जिससे बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार तीन यात्री और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए.

और पढ़ें

बिहार जा रही बस हादसे का हुई शिकार

यह दर्दनाक हादसा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गौरिया कला गांव के नजदीक हुआ. बिहार नंबर की स्लीपर बस (BR31 PB 1342) जयपुर से लखनऊ होते हुए बिहार जा रही थी. घने कोहरे के कारण चालक को आगे खड़े कंटेनर का अंदाजा नहीं हो सका और तेज रफ्तार बस सीधे उसमें जा टकराई.

हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई. बस में सवार करीब 20 यात्रियों में से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस क्लीनर हरिओम भी बुरी तरह जख्मी हो गया. घायल क्लीनर हरिओम मध्य प्रदेश का रहने वाला है. उसने बताया कि कोहरा इतना घना था कि सामने खड़े दो कंटेनर दिखाई ही नहीं दिए और अचानक बस टकरा गई.

Advertisement

बस ड्राइवर की मौके पर हुई मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की टीमें मौके पर पहुंचीं. सभी घायलों को तत्काल सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इसी कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग स्थानों पर करीब आठ वाहन आपस में टकराए. हालांकि अन्य घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई, केवल वाहन क्षतिग्रस्त हुए. पुलिस ने सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल करा दिया है.

प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान गति सीमित रखें, फॉग लाइट का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाकर वाहन चलाएं, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके.



---- समाप्त ----