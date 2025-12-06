UP: 65 वर्षीय मां की हत्या कर वारदात बताने खुद पहुंचा थाने, बेटा बोला-'मैंने ही मारा'

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में शनिवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी 65 वर्षीय मां की गला रेतकर हत्या कर दी. मृतका मधु देवी पत्नी वेदप्रकाश के रूप में पहचानी गई हैं. चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या करने के बाद आरोपी बेटा राहुल शर्मा खुद मोदीनगर थाने पहुंच गया और कहा कि मां को मैंने ही मारा. साथ ही पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी.

और पढ़ें

सूचना मिलते ही पुलिस टीम आरोपी राहुल को साथ लेकर उसके घर पहुंची. कमरे में मधु देवी का शव खून से सना हुआ मिला. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दरांती से अपनी मां का गला काटकर हत्या की. घटनास्थल का दृश्य देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. आसपास के लोग भी इस वारदात से सहमे हुए हैं और इलाके में दहशत का माहौल है.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: क्राइम सीरियल देखे, ऑनलाइन चाकू मंगाया, मास्क पहन घुस गया दुकान में... आंखों में मिर्च झोंक बुजुर्ग ज्वेलर को मार डाला

आरोपी से पूछताछ जारी, पारिवारिक विवाद की आशंका

एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपी राहुल शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि वे हर पहलू की जांच कर रहे हैं ताकि सही कारण सामने आ सके. हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार मौके से बरामद कर लिया गया है.

Advertisement

आरोपी.

इस बीच, पुलिस ने मधु देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की टाइमिंग और अन्य तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि स्थानीय लोग इस घटना से सदमे में हैं और बड़े दुख के साथ परिवार की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

इलाके में तनाव, पुलिस की कड़ी निगरानी

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है. पुलिस टीम मोहल्ले में चौकसी बढ़ाए हुए है ताकि किसी तरह की अफवाह या विवाद न फैले. पड़ोसियों का कहना है कि मां और बेटे के बीच पहले भी विवाद की बातें सुनी जाती थीं, लेकिन ऐसा खौफनाक कदम उठाया जाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि मामले का पूरा खुलासा जल्द किया जाएगा और आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----