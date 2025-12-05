scorecardresearch
 
एयरफोर्स में सेलेक्शन की खुशी में कार की छत पर बैठाकर निकाला जुलूस, कट गया 28 हजार का चालान

हापुड़ में एयरफोर्स में चयन हुए युवक के सम्मान में स्थानीय सपा नेता ने सफारी की छत पर बैठाकर हूटर बजाते हुए जुलूस निकाला. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और खतरनाक ड्राइविंग, स्टंटबाजी व अवैध हूटर उपयोग समेत कई उल्लंघनों पर 28,000 रुपये का चालान काट दिया. पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी के लिए समान है, चाहे कोई भी हो.

कार की छत पर बैठकर सेलेक्शन का जश्न मनाया गया (Photo ITG)
कार की छत पर बैठकर सेलेक्शन का जश्न मनाया गया (Photo ITG)

पुलिस की तमाम चेतावनियों और सड़कों पर बार-बार चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों के बावजूद लोग जश्न के नाम पर सड़क नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. हापुड़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इंडियन एयरफोर्स में चयन होने की खुशी में एक युवक का विजय-जुलूस कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और उसके बाद पुलिस ने नेताजी की लग्जरी सफारी कार का 28 हजार रुपये का चालान ठोक दिया.

जश्न से चालान तक

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक स्थानीय सपा नेता के करीबी युवक का इंडियन एयरफोर्स में चयन हुआ था. परिवार और समाज दोनों के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए खुशी मनाना स्वाभाविक था. लेकिन जिस तरीके से यह खुशी मनाई गई, वह सीधे पुलिस की नजरों में चढ़ गई. बताया जा रहा है कि चयन की खबर मिलते ही स्थानीय सपा नेता ने अपनी सफेद रंग की टाटा सफारी कार मंगवाई. युवक को गाड़ी की छत पर बैठाया गया और फिर पूरे इलाके में विजय-जुलूस की तरह कार दौड़ाई गई. हूटर बज रहे थे, कार के दोनों ओर दर्जनों युवक नारे लगा रहे थे, और छत पर बैठा एयरफोर्स चयनित युवक हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन कर रहा था. दृश्य बिल्कुल चुनावी जुलूस जैसा था. बस फर्क इतना था कि यह राजनीतिक जीत नहीं बल्कि चयन का जश्न था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

जश्न के दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. हूटर की आवाज़, छत पर बैठकर स्टंटबाजी और नेताजी का रुतबा. सब कुछ मिलकर वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल होने लगा. यही वीडियो बाद में जश्न को थाने के रास्ते तक ले आया. जैसे ही वीडियो हापुड़ पुलिस के पास पहुंची, यातायात विभाग के प्रभारी निरीक्षक छविराम सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया. वीडियो में साफ दिख रहा था कि गाड़ी की छत पर युवक बैठा है, चारों तरफ हूटर बज रहे हैं और कुछ लड़के कार के किनारे लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. यह सब मोटर व्हीकल एक्ट के साफ-साफ उल्लंघन की श्रेणी में आता है.

28 हजार रुपये का तगड़ा चालान

वीडियो के आधार पर हापुड़ यातायात पुलिस ने टाटा सफारी कार का कुल 28,000 रुपये का चालान कर दिया. बताया जा रहा है कि गाड़ी की छत पर व्यक्ति को बैठाना, हूटर का अवैध इस्तेमाल, खतरनाक ड्राइविंग, सार्वजनिक सड़क पर हुड़दंग, बिना अनुमति जुलूस निकालना, गाड़ी में ऐसे एक्सेसरीज़ जिनकी अनुमति नहीं आदि नियमों के उल्लंघन पर चालान किया गया है.

पुलिस ने क्या कहा ?

हापुड़ ट्रैफिक इंस्पेक्टर छविराम सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सभी नागरिकों के लिए समान है. चाहे कोई आम नागरिक हो, कोई छात्र हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति. बिना अनुमति हूटर लगाकर घूमना और कार की छत पर बैठकर स्टंट करना गंभीर अपराध है. हमने वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई की है और वाहन मालिक पर 28 हजार रुपये का चालान किया है. पुलिस ने यह भी संकेत दिया कि आगे भी इस तरह के किसी भी मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क पर जश्न के नाम पर नियमों का उल्लंघन न हो.

