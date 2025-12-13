scorecardresearch
 
सीएम योगी का मुरीद हुआ मुस्लिम दूल्हा, कहा-यूपी सरकार की वजह से हुई मेरी शादी

यूपी के सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 284 जोड़े एक ही मंडप में विवाह के बंधन में बंधे. महाराज सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में हुए आयोजन में हिंदू-मुस्लिम जोड़ों ने अपने-अपने रीति-रिवाजों से शादी की जिसके बाद सरकार ने प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी. आयोजन सामाजिक सौहार्द की मिसाल बना और सभी जोड़ों को गिफ्ट भी दिए गए.

सहारनपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन (Photo: Screengrab)

सहारनपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला. एक ही मंडप के नीचे 284 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. महाराज सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में शहनाइयों की गूंज के साथ हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने अपने-अपने रीति-रिवाजों से नए जीवन की शुरुआत की. यह आयोजन सामाजिक सौहार्द और सरकारी योजनाओं के ज़मीनी असर का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया.

284 जोड़ों की हुई शादी

जनता रोड स्थित आयोजन स्थल पर करीब तीन हजार से अधिक मेहमानों के पहुंचने का अनुमान रहा. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री सैनी, विधायक देवेंद्र निम, विधायक मुकेश चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता, विवाह सामग्री और गृहस्थी से जुड़ा जरूरी सामान प्रदान किया गया.

इस सामूहिक विवाह में 203 हिंदू और 81 मुस्लिम जोड़े शामिल हुए. हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंडितों ने संपन्न कराया, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों की मौजूदगी में पढ़ाया गया. अलग-अलग धर्मों के रीति-रिवाजों के बावजूद एक ही मंच पर विवाह संपन्न होना सामाजिक एकता की मिसाल बना.

नए जोड़ों को दिया गया गिफ्ट

विवाह से पहले सभी जोड़ों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक और चयनित पात्रों तक ही पहुंचे. आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. अलग-अलग प्रवेश द्वार, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था की गई थी.

परिसर में भोजन के लिए 12 काउंटर लगाए गए थे, ताकि किसी को असुविधा न हो. इसके साथ ही उपहार वितरण केंद्र और परिवार नियोजन से जुड़ी काउंसलिंग के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए गए, जहां नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक जानकारी दी गई.

मुस्लिम दूल्हा हुआ सीएम योगी का मुरीद

मुस्लिम दूल्हे मोहम्मद ताहिर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना के कारण उनकी शादी सम्मानपूर्वक हो सकी. वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि जिले को इस वर्ष कुल 517 सामूहिक विवाह का लक्ष्य मिला है, जिसमें दूसरा आयोजन 15 दिसंबर को लगभग 250 जोड़ों के साथ किया जाएगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने विवाह सहायता राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन का प्रयास है कि हर जोड़ा सम्मान, गरिमा और खुशी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके.

