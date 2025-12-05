scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाली युवक ने भारतीय पुलिस अधिकारी कॉलर खींचा, मारने की कोशिश, इंडो-नेपाल सीमा पर बवाल, Video Viral

महराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास सड़क हादसे के बाद नेपाली युवक भारतीय सीमा में घुस आए और हंगामा करने लगे. आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारी का कॉलर खींचा और वाहन में आग लगाने की कोशिश की. यूपी पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और आरोपी युवकों को थाने ले गई. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है.

Advertisement
X
नेपाली युवक ने भारतीय पुलिस अधिकारी से की बदसलूकी (Photo: Screengrab)
नेपाली युवक ने भारतीय पुलिस अधिकारी से की बदसलूकी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में इंडो नेपाल सीमा के पास तब तनाव की स्थिति बन गई जब सड़क हादसे के बाद कुछ नेपाली युवक भारतीय सीमा में घुसकर हंगामा करने लगे. मामला नौतनवां थाना क्षेत्र के बाबू पैसिया चौराहे के पास का है. यहां सड़क दुर्घटना में नेपाल के अभिषेक यादव नामक युवक की मौत हो गई थी. घटना की खबर मिलते ही करीब डेढ़ दर्जन नेपाली युवक मौके पर पहुंच गए और माहौल बिगाड़ने लगे.

आरोप है कि गुस्साए युवकों ने एक भारतीय वाहन में तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. लेकिन मौजूद नेपाली युवक पुलिस कर्मियों से भी उलझने लगे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ युवक पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़कर खींच रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं. घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इंडो नेपाल सीमा पास तब तनाव

सम्बंधित ख़बरें

DJ dispute at wedding becomes cause of death
शादी में DJ को लेकर विवाद, मारपीट के बाद दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा की मौत  
Police deployed in the market after riot in Baghpat (Photo- ITG)
बागपत में लहंगे ने कराया बवाल! ग्राहक बुलाने को लेकर भिड़े दुकानदार, एक की मौत  
पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज.(Photo: Screengrab)
ऑफिस के अंदर दो पक्षों में जमकर मारपीट, पूरी घटना CCTV में कैद 
खुशी साल 2022 में भोपाल पढ़ने आई थी. (Photo: instagram)
मॉडल खुशी की मौत के बाद बॉयफ्रेंड कासिम गिरफ्तार, राहुल नाम बताकर की थी दोस्ती 
महिला BLO ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के मालदा में BLO के पति के साथ मारपीट, TMC नेता पर आरोप 

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को काबू किया और उन्हें बाइक से थाने ले जाया गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ लगातार आक्रामक होती गई. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को सख्त रुख अपनाना पड़ा.

Advertisement

पुलिस अधिकारी से बदसलूकी

नौतनवां थाना प्रभारी निरीक्षक पुरुषोत्तम राव ने बताया कि पुलिस टीम ने शुरुआत से ही युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है. यह घटना भारत नेपाल सीमा पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की संवेदनशीलता को एक बार फिर सामने लाती है. पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement