नेपाली युवक ने भारतीय पुलिस अधिकारी कॉलर खींचा, मारने की कोशिश, इंडो-नेपाल सीमा पर बवाल, Video Viral

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में इंडो नेपाल सीमा के पास तब तनाव की स्थिति बन गई जब सड़क हादसे के बाद कुछ नेपाली युवक भारतीय सीमा में घुसकर हंगामा करने लगे. मामला नौतनवां थाना क्षेत्र के बाबू पैसिया चौराहे के पास का है. यहां सड़क दुर्घटना में नेपाल के अभिषेक यादव नामक युवक की मौत हो गई थी. घटना की खबर मिलते ही करीब डेढ़ दर्जन नेपाली युवक मौके पर पहुंच गए और माहौल बिगाड़ने लगे.

आरोप है कि गुस्साए युवकों ने एक भारतीय वाहन में तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. लेकिन मौजूद नेपाली युवक पुलिस कर्मियों से भी उलझने लगे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ युवक पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़कर खींच रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं. घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को काबू किया और उन्हें बाइक से थाने ले जाया गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ लगातार आक्रामक होती गई. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को सख्त रुख अपनाना पड़ा.

नौतनवां थाना प्रभारी निरीक्षक पुरुषोत्तम राव ने बताया कि पुलिस टीम ने शुरुआत से ही युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है. यह घटना भारत नेपाल सीमा पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की संवेदनशीलता को एक बार फिर सामने लाती है. पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया.

