पत्नी ने नशे की गोलियां खिलाकर पति को नहर में फेंका, प्रेमी संग रची मौत की साजिश

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पत्नियों द्वारा अपने पतियों की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. शुक्रवार को रोहटा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई. यहां पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस ने इस सनसनीखेज खुलासे में आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

जानकार के मुताबिक, रसूलपुर गांव निवासी 32 वर्षीय अनिल की शादी आठ साल पहले काजल से हुई थी. उनके तीन बच्चे भी हैं. सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 26 अक्टूबर को अनिल के भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने तलाश शुरू की, पर कुछ हाथ नहीं लगा. फिर 5 नवंबर को अनिल के भाई ने फिर से थाने पहुंचकर तहरीर दी और आरोप लगाया कि काजल ने अपने प्रेमी आकाश और उसके दोस्त बादल के साथ मिलकर अनिल का अपहरण किया है.

यह भी पढ़ें: मेरठ: जेल में बेटी, बाहर टूट चुका परिवार! 'कातिल मुस्कान' के घर पर लगा 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

​

गांव में हुआ था प्रेम संबंधों को लेकर विवाद

जांच में सामने आया कि अनिल की पत्नी काजल का गांव के ही एक युवक आकाश से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी गांव वालों को पहले ही लग चुकी थी. इसको लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बदनामी के डर से अनिल के परिवार ने मामले को दबा दिया. बावजूद इसके काजल और आकाश का रिश्ता जारी रहा और दोनों अक्सर मिलते-जुलते रहे.

Advertisement

नशे की गोलियां खिलाकर रची हत्या की साजिश

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि काजल ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर अनिल की हत्या की साजिश रची थी. आकाश ने काजल को नशे की गोलियां दीं, जो उसने अनिल को खिला दीं. जब अनिल नशे में धुत हो गया, तो काजल, आकाश और उसका दोस्त बादल उसे बाइक से सिवाल खास गंग नहर पुल के पास ले गए. वहां काजल ने दुपट्टे से उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वह मरा नहीं. इसके बाद अधमरी हालत में उसे नहर में फेंक दिया गया.

पुलिस ने बरामद किए सबूत

पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उनकी निशानदेही पर झाड़ियों से वह दुपट्टा बरामद किया गया, जिससे गला घोंटने की कोशिश की गई थी. इसके अलावा काजल के घर से नशे की गोलियों का पत्ता भी मिला, जो उसने छिपाकर रखा था. पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश में आकाश के साथ उसका दोस्त बादल भी शामिल था.

शव की तलाश में जुटी पुलिस

फिलहाल अनिल का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है. पुलिस का कहना है कि गंग नहर में गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की जा रही है और जल्द ही बरामदगी की उम्मीद है. यह घटना मेरठ में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या की बढ़ती घटनाओं की एक और भयावह मिसाल बन गई है.

---- समाप्त ----