मेरठ में बिस्तर पर सिपाही की जली हुई लाश मिली, सिगरेट से आग भड़कने की आशंका

यूपी के मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक कमरे से धुआं उठता देखा गया. सूचना मिलने पर जब पड़ोसी और पुलिस मौके पर पहुंचे तो कमरे के अंदर हेड कांस्टेबल विभोर का शव बिस्तर पर ही जला हुआ मिला. हादसे का कारण बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी के चलते लगी बिस्तर में आग को माना जा रहा है.

फिल्हाल, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारी कमरे की फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं, ताकि आग की शुरुआत के कारणों का पता लगाया जा सके. इस घटना से विभाग में शोक की लहर है.

बताया जा रहा है कि विभोर शांत स्वभाव और ड्यूटी के प्रति समर्पित थे. विभोर पुलिस लाइन में तैनात थे. वो शामली जनपद के रहने वाले थे और 2011 में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे.

मामले में मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि थाना सिविल लाइन के साकेत में हेड कांस्टेबल विभोर की कमरे में आग लगने से मृत्यु हुई है. आसपास के जो लोग हैं- मकान मालिक और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा रात्रि में उनके कमरे से धुआं निकलता देखा गया. जिस पर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो वहां बिस्तर पर उनका शव जलता हुआ पाया गया.

शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि धूम्रपान से सिपाही के बिस्तर में आग लगी होगी. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे उक्त सिपाही की जलने से मौत हो गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

