scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ पुलिस का गजब कारनामा! अपने थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंका, Video

मेरठ पुलिस का सनसनीखेज मामला सामने आया है. CCTV में दिखा कि दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड शास्त्री नगर से शव लेकर लोहिया नगर थाना क्षेत्र की दुकान के बाहर फेंकते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज, सिपाही और होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया. शव की पहचान नहीं हुई है. एसपी सिटी की देखरेख में जांच जारी है.

Advertisement
X
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)

मेरठ पुलिस का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया है, जिसका CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि दो पुलिसकर्मी फैंटम बाइक पर खड़े हैं और पीछे से एक ई-रिक्शा आता है, जिसमें एक शव रखा हुआ था. पुलिसकर्मी उस शव को दुकान के बाहर रखवाते हैं और उसके बाद सभी मौके से चले जाते हैं. 

जानकारी के मुताबिक, घटना 4 और 5 दिसंबर की रात लगभग 1:50 बजे की बताई जा रही है. CCTV वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज समेत दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में सुहागरात को रहस्यमय तरीके से लापता हुआ दूल्हा, तीन दिन बाद हरिद्वार में इस हाल में मिला

सम्बंधित ख़बरें

गर्लफ्रेंड पर कमेंट बना मौत की वजह. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड, दोस्त, शराब और जंगल का रास्ता… एक कमेंट कैसे बना मौत की वजह 
स्टांप घोटाले का मास्टरमाइंड अक्षय गुप्ता फिर बेनकाब 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अक्षय गुप्ता.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
स्टांप घोटाले के आरोपी ने जमानत के लिए रचा बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस महकमे में हड़कंप 
अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने पकड़कर करवा दी शादी 
पंचायत के बाद प्रेमी-प्रेमिका की करवा दी शादी. (Photo; Screengrab)
रात में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी, लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और करा दी शादी 

घटना का पूरा घटनाक्रम

दरअसल, मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 दिसंबर की सुबह एक दुकान के सामने अज्ञात शव पड़ा मिला. दुकानदार ने घटना की सूचना 112 पर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. लेकिन जब CCTV फुटेज देखा गया तो सभी के होश उड़ गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो पुलिसकर्मी फैंटम बाइक पर खड़े थे, फिर एक ई-रिक्शा आता है और उसमें से एक शव निकालकर दुकान के बाहर रखा जाता है. ई-रिक्शा चालक और सवार दोनों मौके से चले जाते हैं.

Advertisement

आरोपियों की पहचान और भूमिका

जांच में पता चला कि यह कार्रवाई नौचंदी थाना के एल ब्लॉक चौकी में तैनात सिपाही राजेश कुमार और होमगार्ड रोहतास ने की थी. शव शास्त्री नगर से उठाकर लोहिया नगर थाना क्षेत्र की दुकान के बाहर फेंका गया. आरोप है कि चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार के कहने पर पुलिसकर्मियों ने यह कदम उठाया. ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से बचने के लिए शव को अपने थाना क्षेत्र से बाहर फेंका.

देखें वीडियो...

पुलिस की कार्रवाई और निलंबन

घटना के संज्ञान में आने के बाद चौकी इंचार्ज, फैंटम पर तैनात सिपाही राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. होमगार्ड रोहतास के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र लिखा गया है. एसएसपी मेरठ विपिन ताडा ने बताया कि शव की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पूरे प्रकरण की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है.

पुलिस की सफाई और जांच की संवेदनशीलता

पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें सड़क पर एक शख्स पड़ा मिला था, जो नशे की हालत में था. इसलिए उन्होंने उसे दुकान के बाहर रखा. हालांकि CCTV फुटेज ने इस सफाई को चुनौती दी है और पूरे प्रकरण की गंभीरता सामने आ गई है. पुलिस का कहना है कि यदि जांच में और लोग शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

घटना से उठे सवाल और सोशल मीडिया का असर

CCTV वीडियो के वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस की छवि पर सवाल उठने लगे हैं. घटना ने यह दिखा दिया है कि कुछ पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र से बाहर जाकर गंभीर लापरवाही कर सकते हैं. लोगों और अधिकारियों की निगाह अब पूरी जांच पर है. पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement