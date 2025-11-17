scorecardresearch
 

'जब तक मेरा इलाज हो, ये मरना नहीं चाहिए...', जिस सांप ने काटा, उसे उठाकर अस्पताल ले आया शख्स

बिजनौर जिले के स्योहारा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां सांप के काटने के बावजूद युवक ने हिम्मत दिखाते हुए जिंदा सांप को पकड़ा और उसे हाथ में लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया. डॉक्टर भी पहले घबरा गए, लेकिन सांप की पहचान कर इलाज शुरू किया. गौरव शर्मा की सूझबूझ ने उनकी जान बचा ली और यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

जिस सांप ने काटा, उसे उठाकर अस्पताल ले आया शख्स (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के स्योहारा कस्बे में एक अनोखा और साहस से भरपूर मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा को जन्म दे दिया है. मोहल्ला जोशियान निवासी गौरव शर्मा रविवार शाम अपने घर के पास कुछ काम कर रहे थे. तभी अचानक झाड़ियों से निकले एक जहरीले सांप ने उनके हाथ में काट लिया. आमतौर पर सांप के काटने के बाद लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन गौरव ने अद्भुत हिम्मत का परिचय देते हुए खुद ही सांप को पकड़ लिया.

जानकारी के अनुसार, जहर फैलने से पहले ही गौरव ने तुरंत कार्रवाई की और सांप को मजबूती से पकड़कर सीधे स्योहारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर दौड़ पड़े. वहां पहुंचते ही उन्होंने डॉक्टर से कहा- 'डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मुझे काटा है, इसे पहचान लीजिए और मेरा इलाज कीजिए. जब तक मेरा इलाज पूरा न हो जाए, यह सांप मरना नहीं चाहिए.'

अस्पताल में गौरव के हाथ में जिंदा सांप देखकर मौजूद स्टाफ और डॉक्टर एक पल के लिए घबरा गए. डॉक्टर ने सावधानी से सांप की पहचान की और तुरंत उसे एक डिब्बे में बंद कर सुरक्षित रख दिया ताकि उपचार में सहायता मिल सके. इसके बाद गौरव को एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया गया और इलाज शुरू किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते सही उपचार मिलने से गौरव की हालत अब स्थिर है और उनका इलाज जारी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सांप के काटने के बाद इस तरह की हिम्मत कम ही देखने को मिलती है. कई बार लोग डर के कारण झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है. लेकिन गौरव ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई और जिंदा सांप को पकड़कर अस्पताल तक ले आए, जिससे डॉक्टरों को सही इलाज करने में आसानी हुई.

गौरव की इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी सूझबूझ और साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि ऐसी हिम्मत शायद ही किसी में देखने को मिलती है. वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि समय पर उपचार और सही पहचान ने गौरव की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फिलहाल गौरव अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. 


 

