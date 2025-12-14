लखनऊ में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर! टक्कर मारा, फिर पेट पर चढ़ा दी कार... हाईकोर्ट अधिवक्ता के मुंशी की मौत

राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में हाईकोर्ट के अधिवक्ता के मुंशी की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जाता है कि अयोध्या रोड पर सुषमा हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे चाय पी रहे सुनील कुमार (32) को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि सुनील उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरे.

हादसे के बाद भागने की कोशिश में चालक ने सुनील के पेट पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने फॉर्च्यूनर को घेरकर रोक लिया, लेकिन इसी बीच आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार के नीचे दबे सुनील को बाहर निकाला और तत्काल लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक सुनील कुमार मूल रूप से सीतापुर जिले के गंगापुरवा गांव के रहने वाले थे. वह वर्तमान में सुषमा हॉस्पिटल के पास किराए के मकान में रहते थे और हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के यहां मुंशी के तौर पर काम करते थे. शनिवार सुबह वह रोज की तरह घर से निकलकर हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे, तभी अयोध्या रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

सुनील के बड़े भाई गोपाल ने बताया कि सुनील कई वर्षों से लखनऊ में रहकर काम कर रहे थे और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. थाना प्रभारी विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोपहर में आरोपी चालक मनोज को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने फार्च्यूनर को कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है.

