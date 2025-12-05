scorecardresearch
 
6वीं के छात्र आरव की अचानक मौत... एग्जाम हॉल में बेहोश होकर गिरा, फिर उठा नहीं

Lucknow News: छठी क्लास के छात्र की एग्जाम हॉल में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. छात्र की पहचान अमेय सिंह उर्फ आरव के रूप में हुई है, जो महानगर स्थित मोंट फोर्ट इंटर कॉलेज में पढ़ता था.

परीक्षा देते समय आरव की मौत.(Photo:ITG)
UP News: राजधानी लखनऊ के माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के एक छात्र की अचानक मौत होने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया . छात्र की मौत का कारण हार्ट अटैक होने की आशंका जताई जा रही है.

शहर के महानगर थाना इलाके में शुक्रवार सुबह की यह घटना है. छठी क्लास के छात्र की एग्जाम हॉल में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. छात्र की पहचान अमेय सिंह उर्फ आरव के रूप में हुई है, जो महानगर स्थित मोंट फोर्ट इंटर कॉलेज में पढ़ता था.

जानकारी के मुताबिक, आरव परीक्षा दे रहा था, तभी अचानक वह बेहोश होकर अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा. कॉलेज के टीचर्स तुरंत उसे भाऊराव देवरस सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने लंबे समय तक CPR दिया, लेकिन आरव की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिखी. डॉक्टरों ने उसे ‘ब्रॉड डेड’ घोषित कर दिया. यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

BRD अस्पताल महानगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजीत दीक्षित ने बताया कि सुबह 11 पर बच्चे को अचेत अवस्था में लाया गया था. इमरजेंसी टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका.

घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के पिता, जानकीपुरम निवासी संदीप सिंह भी अस्पताल पहुंचे. परिवार और स्कूल में इस घटना से गम का माहौल है.

