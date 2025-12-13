दो साल पहले हुई थी शादी... अब साली को लेकर फरार हुआ जीजा, पिता की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक जीजा अपनी ही साली को लेकर फरार हो गया. घटना सामने आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

दरअसल, यह मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि उसने करीब दो साल पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी सैनी कोतवाली क्षेत्र के सौरई खुर्द गांव निवासी एक युवक से कोर्ट मैरिज के जरिए कराई थी. शादी के बाद दामाद का घर आना-जाना लगा रहता था.

यह भी पढ़ें: कौशांबी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बाइक, पति-पत्नी की मौके पर मौत

काम के बहाने गया था बाहर, बेटी को लेकर हुआ फरार

पीड़ित पिता के अनुसार, कुछ समय पहले वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था. इसी दौरान उसका दामाद घर आया और उसकी छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. जब वह वापस घर लौटा तो उसने छोटी बेटी को घर पर नहीं पाया.

Advertisement

परिजनों ने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन बेटी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो पीड़ित पिता ने सैनी कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

मामले में सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी है कि उसका दामाद उसकी छोटी बेटी को लेकर फरार हो गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.

थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस फरार जीजा और साली की तलाश में जुटी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----