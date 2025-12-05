scorecardresearch
 
UP: सपा नेता के बेटे की शादी में DJ को लेकर हुआ विवाद, मारपीट के बाद दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा को कार से कुचला

कासगंज में एक शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने पर हुए विवाद ने तीन लोगों की जान ले ली. दुल्हन पक्ष के युवक ने गुस्से में कार चढ़ाकर दूल्हे पक्ष के ताऊ, चाचा और मौसा को मौत के घाट उतार दिया. दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

युवक ने कार से तीन लोगों को कुचला (Photo: Screengrab)
युवक ने कार से तीन लोगों को कुचला (Photo: Screengrab)

कासगंज में सपा नेता के बेटे की शादी में खुशियों के बीच अचानक ऐसा हादसा हुआ कि पूरा परिवार सदमे में चला गया. डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में खूनखराबे में बदल गया. यह घटना गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के जेडएस पैलेस गेस्ट हाउस की है, जहां शादी की रात चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गई.

शादी समारोह में दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच डीजे की आवाज को लेकर कहा सुनी हुई. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच बहस ही हुई, लेकिन विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया. इसी दौरान दुल्हन पक्ष के चचेरे भाई की दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों से मारपीट हो गई. मारपीट से नाराज युवक गुस्से में वहां से चला गया.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

आरोप है कि युवक कुछ ही देर बाद अपनी कार लेकर वापस लौटा और गुस्से में कार को तेज रफ्तार में दूल्हे पक्ष की ओर मोड़ दिया. उसने दूल्हे पक्ष के ताऊ, चाचा और मौसा को सीधी टक्कर मार दी. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया. शादी का माहौल मातम में बदल गया. परिवार के लोग बदहवासी में एक दूसरे को संभालते रहे. गंजडुंडवारा पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.

पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी युवक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है. गेस्ट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई और विवाद न हो. बलवीर, मृतकों के रिश्तेदार ने कहा कि घर की शादी पलभर में मातम में बदल गई और तीन लोग एक साथ चले गए.

मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की

इस दर्दनाक घटना पर क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि डीजे विवाद के बाद कार से कुचलने की घटना हुई है जिसमें तीन लोग मारे गए और दो घायल हैं. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

