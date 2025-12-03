दुबई-अमेरिका तक नेटवर्क, अरबों का फ्रॉड… 42 लाख की ठगी में अरेस्ट रविन्द्र निकला इंटरनेशनल 'नटवरलाल'

'राई का पहाड़' बनने वाली कहावत तो सुनी होगी... कानपुर पुलिस के सामने कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया. जिस आरोपी को पुलिस ने महज 42 लाख की ठगी के मामले में अरेस्ट किया था, वह सिर्फ एक दिन में सैकड़ों करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड निकला. इस आरोपी का नाम रविंद्र नाथ सोनी है, उम्र करीब 40 साल से ज्यादा है और यह दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला बताया जा रहा है.

पुलिस रिकॉर्ड्स में एक सामान्य धोखाधड़ी का केस दर्ज था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हालात उस वक्त बदल गए, जब दुबई, अमेरिका और भारत के 200 से अधिक लोगों ने कानपुर पुलिस को ईमेल और फोन कॉल के जरिए संपर्क करना शुरू कर दिया. सभी ने एक जैसी शिकायत करते हुए कहा कि सोनी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे भी करोड़ों रुपये ठगे हैं.

कानपुर की कोतवाली पुलिस ने रविवार को रविंद्र नाथ सोनी को कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद देहरादून से गिरफ्तार किया था. शिकायतकर्ता अब्दुल करीम ने 5 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा ताल्हा करीम दुबई में नौकरी करता है. दुबई में ही उसकी पहचान ब्लू चिप कॉमर्शियल ब्रोकर एंड ब्लू चिप ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रतिनिधि बताने वाले रविंद्र नाथ सोनी से हुई. सोनी ने बड़े रिटर्न का लालच दिया और 36 महीने में पैसे दोगुना करने का दावा किया.

दुबई में काम कर रहे युवकों ने उस पर भरोसा कर लिया और लाखों रुपये इन्वेस्ट कर दिए. सोनी ने दावा किया कि उसकी कंपनी इंडिया में भी काम कर रही है. इस पर ताल्हा के पिता ने भी 2021 में पैसों निवेश कर दिया. लेकिन इसके बाद न पैसे लौटे, न फोन उठा, न कंपनी का पता चला और न किसी बुकिंग या इन्वेस्टमेंट की पुष्टि हुई. दुबई में भारतीय लोगों के बीच बात फैली तो पता चला कि सोनी ने वहां भी सैकड़ों लोगों को इसी तरीके से ठगा है.

दुबई और अमेरिका में दर्ज हैं मामले, इंटरनेशनल कंपनियों का जाल

जांच में सामने आया कि सोनी ने दुबई में रहते हुए कई इंटरनेशनल कंपनियां खड़ी की थीं, जिनके नाम पर वह बड़े-बड़े निवेशकों को चूना लगाता था. दुबई की एक कंपनी का पैसा भी उसने हड़प लिया. अमेरिका में भी शिकायतें दर्ज बताई जा रही हैं. भारत में कई फर्जी कंपनियों के नाम पर ठगी की. दुबई में उसके खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं.

एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा का कहना है कि उनके पास अब तक लगभग 200 लोगों की ईमेल पर शिकायतें आ चुकी हैं, जिनके मुताबिक सोनी अब तक सैकड़ों लोगों से सैकड़ों करोड़ की ठगी कर चुका है. उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है. अगर अनुमान लगाया जाए तो ठगी का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ से बहुत ज्यादा हो सकता है.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने कई कंपनियां इंडिया और दुबई में बनाई थीं, जिसमें दुबई इंडिया और अमेरिका तक के लोगों के पैसे इन्वेस्ट कर हड़प लिए हैं. उसने दुबई की एक कंपनी का भी पैसा अपनी कंपनी में लगवा कर हड़प लिया था. इसके खिलाफ दुबई में केस दर्ज हैं. इसको हमने नॉर्मल ठगी में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसका तो ठगी का साम्राज्य निकलता चला जा रहा है.

कानपुर पुलिस की विशेष टीम जांच में जुटी

कानपुर पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम बनाई है, जो आरोपी की कंपनियों, बैंक अकाउंट्स, विदेशी निवेश, डिजिटल ट्रांजेक्शन और उसके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामला जितना दिख रहा है, उससे कई गुना बड़ा हो सकता है.

