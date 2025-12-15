नहर किनारे अर्धनग्न हालत में मिला महिला का शव..., बेसहारा रह गए दो मासूम बच्चे

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है. सदर कोतवाली क्षेत्र के वरदहा गांव की नहर किनारे सोमवार की सुबह एक विधवा महिला का अर्ध नग्न शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान फूलन देवी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में महिला के गले में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है.

मृतका फूलन देवी दो साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दो बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी. उनके बड़े पुत्र की उम्र 15 वर्ष और छोटे की 8 वर्ष है. फूलन देवी की मौत से दोनों बच्चों की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है.

फूलन देवी के पिता का कहना है कि आज सुबह उसे फूलन देवी का शव नहर किनारे पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और प्राथमिक जांच शुरू कर दी. कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या गला घोंटकर किए जाने की आशंका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह स्पष्ट हो जाएगी.

स्थानीय लोगों के अनुसार, फूलन देवी अपने पति के निधन के बाद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी. उसकी मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. घटना के बाद पुलिस द्वारा इलाके में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

परिजनों के अनुसार, फूलन देवी की हत्या से परिवार और ग्रामीण बेहद दुखी हैं. उनके पिता रामदास ने बताया कि उनका मानना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. शव को नहर किनारे खींचे जाने के निशान भी पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या की योजना के तहत की गई थी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.



