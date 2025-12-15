scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नहर किनारे अर्धनग्न हालत में मिला महिला का शव..., बेसहारा रह गए दो मासूम बच्चे

हमीरपुर जिले के वरदहा गांव में सोमवार सुबह नहर किनारे विधवा महिला फूलन देवी का अर्ध नग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया. महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. दो साल पहले पति की मृत्यु के बाद फूलन देवी दो बच्चों का भरण-पोषण कर रही थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है. सदर कोतवाली क्षेत्र के वरदहा गांव की नहर किनारे सोमवार की सुबह एक विधवा महिला का अर्ध नग्न शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान फूलन देवी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में महिला के गले में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है.

मृतका फूलन देवी दो साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दो बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी. उनके बड़े पुत्र की उम्र 15 वर्ष और छोटे की 8 वर्ष है. फूलन देवी की मौत से दोनों बच्चों की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है.

फूलन देवी के पिता का कहना है कि आज सुबह उसे फूलन देवी का शव नहर किनारे पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और प्राथमिक जांच शुरू कर दी. कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या गला घोंटकर किए जाने की आशंका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह स्पष्ट हो जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Telangana Panchayat Election Violence BRS Worker Killed
झारखंड: पिता और बेटा बने हत्यारा, शराब और पैसों के विवाद में युवक का किया मर्डर 
इस मर्डर केस ने गुजरात को दहला दिया था (फोटो-ITG)
एक लाश, चार टुकड़े और मर्डर मिस्ट्री... हैरान कर देगी कातिल पिता की दर्दनाक कहानी 
BJP leader Pritam Singh from Hamirpur is in police custody (Photo - ITG)
55 दिन से 'लापता' हमीरपुर का BJP नेता प्रीतम सिंह लखनऊ में छिपा मिला! 
Driver crushed to death by tractor in Hamirpur (Photo- ITG)
हमीरपुर: ड्राइवर के ऊपर चढ़ा ट्रैक्टर, गोल-गोल घूमता रहा... मौके पर मौत 
Hamirpur UP Viral Video
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चिप्स पैकेट लूटकर भागे लोग  

स्थानीय लोगों के अनुसार, फूलन देवी अपने पति के निधन के बाद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी. उसकी मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. घटना के बाद पुलिस द्वारा इलाके में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

Advertisement

परिजनों के अनुसार, फूलन देवी की हत्या से परिवार और ग्रामीण बेहद दुखी हैं. उनके पिता रामदास ने बताया कि उनका मानना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. शव को नहर किनारे खींचे जाने के निशान भी पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या की योजना के तहत की गई थी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.
 

Input: नाहिद अंसारी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement