'500 रुपये तो दे ही सकते हो...', गर्भवती महिला के परिजनों से रिश्वत लेता सरकारी डॉक्टर का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में तैनात एक सरकारी डॉक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला CHC बेलघाट का बताया जा रहा है, जहां गर्भवती महिला के रूटीन चेकअप के बाद डॉक्टर द्वारा परिजनों से 500 रुपये की मांग की गई. वीडियो में डॉक्टर खुलेआम पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में डॉक्टर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप लोग बस 500 रुपये ही दे सकते हैं, आपकी मानसिकता पर तरस आता है. डॉक्टर की पढ़ाई क्या फ्री में होती है? इस बयान के बाद वीडियो ने तूल पकड़ लिया.

'35 साल से यही कर रहा हूं'

वीडियो में आरोपी डॉक्टर खुद को 35 साल से सर्विस में होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि मरीजों और उनके परिजनों की सोच नहीं बदली है. यह वीडियो पिछले सप्ताह का बताया जा रहा है, जिसे महिला के परिजनों ने रिकॉर्ड किया था.

बताया गया कि डॉक्टर ने गर्भवती महिला का सामान्य चेकअप किया और उसके बाद 500 रुपये मांगे, जिन्हें उन्होंने अपनी जेब में रख लिया. इसी दौरान परिजनों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.

डॉक्टर की पहचान और सच्चाई

वायरल वीडियो में दिख रहे डॉक्टर की पहचान अखिलेश सिंह के रूप में हुई है. वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मामला सार्वजनिक होते ही प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया.

परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के बावजूद डॉक्टर खुलेआम रिश्वत मांग रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

CMO ने की त्वरित कार्रवाई

गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) राजेश झा ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी डॉक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है. CMO ने बताया कि शासन को उच्चस्तरीय जांच के लिए शिकायत पत्र भेज दिया गया है और मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

