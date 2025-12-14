scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'500 रुपये तो दे ही सकते हो...', गर्भवती महिला के परिजनों से रिश्वत लेता सरकारी डॉक्टर का वीडियो वायरल

गोरखपुर के CHC बेलघाट में तैनात सरकारी डॉक्टर अखिलेश सिंह का गर्भवती महिला के परिजनों से 500 रुपये रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में डॉक्टर खुद को 35 साल से सेवा में बताते हुए पैसे मांगते दिख रहे हैं. मामले का संज्ञान लेते हुए CMO ने डॉक्टर को पद से हटा दिया है और उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

Advertisement
X
सरकारी अस्पताल में शर्मनाक खेल!(Photo: Screengrab)
सरकारी अस्पताल में शर्मनाक खेल!(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में तैनात एक सरकारी डॉक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला CHC बेलघाट का बताया जा रहा है, जहां गर्भवती महिला के रूटीन चेकअप के बाद डॉक्टर द्वारा परिजनों से 500 रुपये की मांग की गई. वीडियो में डॉक्टर खुलेआम पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में डॉक्टर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप लोग बस 500 रुपये ही दे सकते हैं, आपकी मानसिकता पर तरस आता है. डॉक्टर की पढ़ाई क्या फ्री में होती है? इस बयान के बाद वीडियो ने तूल पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर जिला अस्पताल में महिला मरीज का यौन उत्पीड़न, अल्ट्रासाउंड के बहाने उतरवाए कपड़े

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपी से की पूछताछ तो हो गया खुलासा. (Photo: Screengrab)
'बेटे का पहला बर्थडे है, धूमधाम से मनाएंगे...' मालिक के पैसे हड़पने के लिए रची साजिश 
पंजाब में एक व्यक्ति ने 13 साल की लड़की के साथ किया रेप (Photo: ITG)
गोरखपुर जिला अस्पताल में महिला मरीज का यौन उत्पीड़न, अल्ट्रासाउंड के बहाने उतरवाए कपड़े 
Fake IAS officer Gaurav Kumar Singh alias Lalit Kishore arrested in Gorakhpur (Photo- ITG)
असली SDM को थप्पड़ मारने वाले नकली IAS ललित किशोर की कहानी  
फर्जी आईएएस बनकर करता था धोखाधड़ी. (Photo: ITG)
फर्जी IAS की चार गर्लफ्रेंड, तीन प्रेग्नेंट… सभी लड़कियों ने पुलिस को बताई ये कहानी 
वाटर मेट्रो शुरू होने से रिवरफ्रंट प्रॉपर्टी पर बढ़ेगा निवेश
वाटर मेट्रो से बदलेगी UP के 6 शहरों की तस्वीर, रियल एस्टेट और टूरिज्म पर भी पड़ेगा असर 

'35 साल से यही कर रहा हूं'

वीडियो में आरोपी डॉक्टर खुद को 35 साल से सर्विस में होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि मरीजों और उनके परिजनों की सोच नहीं बदली है. यह वीडियो पिछले सप्ताह का बताया जा रहा है, जिसे महिला के परिजनों ने रिकॉर्ड किया था.

बताया गया कि डॉक्टर ने गर्भवती महिला का सामान्य चेकअप किया और उसके बाद 500 रुपये मांगे, जिन्हें उन्होंने अपनी जेब में रख लिया. इसी दौरान परिजनों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.

Advertisement

देखें वीडियो...

डॉक्टर की पहचान और सच्चाई

वायरल वीडियो में दिख रहे डॉक्टर की पहचान अखिलेश सिंह के रूप में हुई है. वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मामला सार्वजनिक होते ही प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया.

परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के बावजूद डॉक्टर खुलेआम रिश्वत मांग रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

CMO ने की त्वरित कार्रवाई

गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) राजेश झा ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी डॉक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है. CMO ने बताया कि शासन को उच्चस्तरीय जांच के लिए शिकायत पत्र भेज दिया गया है और मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement