गोरखपुर जिला अस्पताल में महिला मरीज का यौन उत्पीड़न, अल्ट्रासाउंड के बहाने उतरवाए कपड़े

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जिला महिला अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. अल्ट्रासाउंड टेस्ट के बहाने एक महिला से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है. आरोपी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है.

पीड़ित महिला जिले के गुलरिहा इलाके की रहने वाली है. वो गुरुवार सुबह अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंची थी. वहां उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां अभिमन्यु गुप्ता नामक शख्स अल्ट्रासाउंड कर रहा था. महिला का आरोप है कि जब उसकी बारी आई, तो आरोपी उसे लगातार घूरता रहा और फिर टेस्ट के नाम पर आपत्तिजनक बातें कहने लगा.

महिला ने आरोप लगाया कि उसने कहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए कपड़े उतारना जरूरी है. उसे मसाज भी करनी होगी. जब उसने उसकी बात मान ली, तो आरोपी ने गंदी हरकतें शुरू कर दीं. उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे. जब उसने विरोध किया और चिल्लाई, तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया. इसके बाद पीड़िता ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. मजबूर होकर वो पुलिस के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है.

सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉ. जय कुमार ने बताया कि महिला ने एक स्टाफ मेंबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है.

