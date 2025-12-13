scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोरखपुर जिला अस्पताल में महिला मरीज का यौन उत्पीड़न, अल्ट्रासाउंड के बहाने उतरवाए कपड़े

गोरखपुर में सरकारी महिला अस्पताल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अल्ट्रासाउंड के बहाने एक महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और अस्पताल में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
यूपी के जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड रूम में दरिंदगी का आरोप. (Photo: Representational)
यूपी के जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड रूम में दरिंदगी का आरोप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जिला महिला अस्पताल में एक महिला के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. अल्ट्रासाउंड टेस्ट के बहाने एक महिला से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है. आरोपी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है.

पीड़ित महिला जिले के गुलरिहा इलाके की रहने वाली है. वो गुरुवार सुबह अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंची थी. वहां उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां अभिमन्यु गुप्ता नामक शख्स अल्ट्रासाउंड कर रहा था. महिला का आरोप है कि जब उसकी बारी आई, तो आरोपी उसे लगातार घूरता रहा और फिर टेस्ट के नाम पर आपत्तिजनक बातें कहने लगा.

महिला ने आरोप लगाया कि उसने कहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए कपड़े उतारना जरूरी है. उसे मसाज भी करनी होगी. जब उसने उसकी बात मान ली, तो आरोपी ने गंदी हरकतें शुरू कर दीं. उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे. जब उसने विरोध किया और चिल्लाई, तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी.

सम्बंधित ख़बरें

Fake IAS officer Gaurav Kumar Singh alias Lalit Kishore arrested in Gorakhpur (Photo- ITG)
असली SDM को थप्पड़ मारने वाले नकली IAS ललित किशोर की कहानी  
फर्जी आईएएस बनकर करता था धोखाधड़ी. (Photo: ITG)
फर्जी IAS की चार गर्लफ्रेंड, तीन प्रेग्नेंट… सभी लड़कियों ने पुलिस को बताई ये कहानी 
वाटर मेट्रो शुरू होने से रिवरफ्रंट प्रॉपर्टी पर बढ़ेगा निवेश
वाटर मेट्रो से बदलेगी UP के 6 शहरों की तस्वीर, रियल एस्टेट और टूरिज्म पर भी पड़ेगा असर 
लालबत्ती वाली गाड़ियों के साथ घूमने वाला ललित किशोर निकला हाई-प्रोफाइल जालसाज. (Photo: ITG)
गनमैन, स्टेनो और लालबत्ती वाली गाड़ियां… ललित किशोर कैसे बना फर्जी IAS गौरव कुमार 
Fake IAS officer arrested in Gorakhpur (Photo - Screengrab)
4 गर्लफ्रेंड, 3 प्रेग्नेंट, SDM को थप्पड़... गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी IAS के चौंकाने वाले कारनामे 

पीड़िता का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया. इसके बाद पीड़िता ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. मजबूर होकर वो पुलिस के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. 

Advertisement

सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉ. जय कुमार ने बताया कि महिला ने एक स्टाफ मेंबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सीनियर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement