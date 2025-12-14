'फर्जी’ और ‘फैमिली मैन’ वेब सीरीज का को-स्टार गिरफ्तार, ड्रग्स की तस्करी के आरोप में था फरार

उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (UP ANTF) को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. एएनटीएफ की आगरा यूनिट ने फिल्मों और वेब सीरीजृ 'फर्जी, द फैमिली मैन' समेत कई प्रोजेक्ट्स में सहायक कलाकार के तौर पर काम कर चुके एक व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एमडीएमए जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ की तस्करी और सप्लाई का आरोप है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मान सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दिल्ली के राजौरी गार्डन का रहने वाला बताया जा रहा है. एएनटीएफ अधिकारियों के अनुसार, मान सिंह लंबे समय से मादक पदार्थ एमडीएमए की तस्करी के मामलों में वांछित था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस की पकड़ से बच रहा था.

गुप्त सूचना के आधार पर एएनटीएफ आगरा यूनिट की टीम ने मुंबई में जाल बिछाया और उसे मालवानी इलाके के मरीना इनक्लेव बिल्डिंग से दबोच लिया.

जांच में सामने आया है कि मान सिंह बॉलीवुड में सहायक कलाकार के रूप में काम करने की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और सप्लाई के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने के दौरान बने संपर्कों का इस्तेमाल वह ड्रग्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने में करता था. एएनटीएफ का कहना है कि आरोपी का नेटवर्क मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक फैला हुआ हो सकता है.

एएनटीएफ अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी काफी समय से फरार था और उसकी तलाश में टीम लगातार दबिश दे रही थी. तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद आगरा यूनिट की टीम ने मुंबई पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया.

मान सिंह की गिरफ्तारी के बाद एएनटीएफ ने उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ में एमडीएमए की सप्लाई, स्रोत और संभावित अन्य तस्करों के बारे में अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है. अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से ड्रग्स तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है.

