'जय बजरंगबली' बोलकर कुएं में कूद गया..., घर वालों ने बीड़ी जलाने के लिए नहीं दी माचिस, दे दी जान

झांसी के सदर बाजार क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 36 साल के मोहन सिंह ने परिजनों द्वारा माचिस न देने पर गुस्से में आकर कुएं में कूदकर जान दे दी. पुलिस और स्थानीय लोगों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव बाहर निकाला. मृतक शराब का आदी था और घटना के समय नशे में था. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घर वालों ने बीड़ी जलाने के लिए नहीं दी माचिस तो दे दी जान (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को बीड़ी जलाने के लिए परिजनों ने माचिस देने से मना किया तो गुस्से में आकर उसने जान दे दी. वह अचानक कुएं के किनारे पर खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया-'जय बजरंगबली' और कुएं में कूद गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों की मदद से रेस्क्यू कर करीब डेढ़ घंटे बाद उसके शव को बाहर निकाला. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया. मृतक का छोटा भाई भवानी सिंह सदर मंडल उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा है.

36 साल का मृतक मोहन सिंह उर्फ मोनू झांसी के सदर बाजार थानान्तर्गत गणेश मढ़िया कैंट में रहता था. छोटे भाई भवानी, मां लक्ष्मी ने बताया कि वह पेटिंग का काम करता था और शराब पीने का आदी था. शराब पीकर आज वह घर आया. हम सभी लेटे हुए थे. तभी वह बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगने लगा. उसे माचिस देने से मना कर दिया तो वह गैस से बीड़ी जलाने लगा.

गैस  से बीड़ी भी जलाने से मना किया तो वह गुस्से में आ गया. इसके बाद वह बाहर से घर की कुंडी लगाकर चला गया. इसी दौरान मोहल्ले वालों ने बताया कि मोनू जय बजरंग बली कहकर कुएं में कूद गया है. यह सुनते ही हम सभी बाहर भागे और इसकी सूचना थाने की पुलिस को देते हुए उसे बचाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग डेढ़ घंटे रेस्क्यू के बाद शव को किसी प्रकार कुएं से बाहर निकाला.
 
भाई श्याम सिंह ने बताया कि यह पीता खाता था. हम लोग लेटे हुए थे. वह आया और बीड़ी पी रहा था, जिसपर हमने उसे डांट दिया और बीड़ी जलाने को माचिस नहीं दी. गुस्से में आकर वह कूएं में कूद गया.  
 
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि 112 के माध्यम से सूचना मिली कि मोहन सिंह जो गणिया कैंट थाना सदर बाजार का रहने वाला है वह कुएं में कूंद गया है. इस सूचना पर यूपी 112, नवाबाद और सदर बाजार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. परिजनों ने पूछताछ में बताया कि मोहन शराब पीने का आदी था. आज भी वह शराब पीकर आया था. उसे समझाया जा रहा था और शराब पीने से मना किया गया तो वह कुएं में कूद गया. शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

