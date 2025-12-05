'शादी कब होगी तुम्हारी...', ताना मारता था बुजुर्ग, युवक ने लाठी से मार- मारकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 30 साल के युवक ने बुजुर्ग को लाठी - डंडे से पीटकर मार डाला. कथित तौर पर युवक ने शादी न होने के बुजुर्ग के ताने से तंग आकर उसकी हत्या की है. वह बार- बार उससे पूछता था कि तुम्हारी शादी कब होगी जिससे युवक को चिढ़ होती थी.

और पढ़ें

मृतक की पहचान तुलसी आश्रम इलाके में रहने वाले 62 साल के उमाशंकर मौर्य के रूप में हुई है, जो स्थानीय व्यापार समुदाय में एक जाना माना नाम थे.

पुलिस के मुताबिक, हर दिन की तरह उमाशंकर मौर्य सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे. जैसे ही वह अमदरा- सकलडीहा रोड पर स्टेशन से आगे पहुंचे, तभी उसी गांव के रहने वाले बृजेश यादव ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में उमाशंकर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उमाशंकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग स्तब्ध रह गए कि एक मामूली ताने के कारण इतनी बड़ी वारदात हो सकती है.

Advertisement

सकलडीहा सर्किल ऑफिसर (सीओ) स्निग्धा तिवारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बृजेश यादव को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपी पहले से मानसिक तनाव में था और क्या उसके खिलाफ कोई अन्य शिकायत या व्यवहार संबंधी मुद्दे सामने आए थे. स्थानीय लोग इस घटना से बेहद आक्रोश में हैं. व्यापारियों ने भी उमाशंकर की मौत को बड़ी क्षति बताते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिवार पर अचानक आए इस दुःख ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया है.



---- समाप्त ----