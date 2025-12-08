UP: शादी का वादा कर सिपाही ने बनाए शारीरिक संबंध, नाराज युवती ने खाया जहर, जानें पूरा मामला

बिजनौर जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से आहत एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की. घटना के बाद युवती को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

जानकारी के मुताबिक, 25 वर्षीय युवती का लंबे समय से पुलिस सिपाही विकूल मलिक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों के बीच शादी का वादा भी हुआ था और इसी भरोसे पर युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बने. परिजनों के अनुसार, दोनों लगातार संपर्क में रहते थे और जल्द शादी करने की बात भी चल रही थी.

युवती ने की खुदकुशी की कोशिश

लेकिन कुछ दिन पहले पता चला कि सिपाही विकूल मलिक ने बिना बताए किसी और लड़की के साथ रिश्ता तय किया और उसके घर पर शादी की रस्में निभाई. यह जानकर युवती मानसिक तनाव में आ गई. इसी गुस्से और दुख में उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. उधर मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी बिजनौर अभिषेक झा अस्पताल पहुंचे और पीड़िता का हाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों को उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.

पुलिस के मुताबिक, युवती ने पहले भी शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में दोनों पक्षों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी हुए थे. अब दोबारा घटना सामने आने के बाद पुलिस सिपाही विकूल मलिक की तलाश में जुट गई है. वह फिलहाल सहारनपुर जेल वॉर्डन में तैनात है और मूल रूप से बिजनौर के शेखपुर गांव का निवासी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी अभिषेक झा ने कहा, युवती का इलाज चल रहा है. उसके बयान दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी. दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद युवती के परिवार में कोहराम मचा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

