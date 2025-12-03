घर के बाहर कार लगाकर पी शराब...,परिवार ने टोका तो दबंगों ने 3 महिलाओं को रौंदा, एक की मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे में उत्पात मचा रहे दबंगों को रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया. पूरा मामला 1 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद का है. यहां रहने वाले अंकित के घर के बाहर कुछ युवक कार खड़ी कर शराब पी रहे थे और जोर-जोर से गाली-गलौज कर रहे थे. जब अंकित ने उन्हें घर के सामने हंगामा न करने के लिए कहा, तो माहौल अचानक बिगड़ गया.

गुस्से में भरे दबंग युवकों ने अंकित को गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी. शोर सुनकर घर की महिलाओं समेत अंकित के परिवार वाल बीच बचाव के लिए आगे आए. इस पर आरोपी युवक गाड़ी लेकर वहां से चले गए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. कुछ ही देर बाद वे तेज रफ्तार कार लेकर वापस लौटे और सीधे अंकित के घर के बाहर खड़े लोगों पर वाहन चढ़ा दिया.

पुरुष सदस्य किसी तरह बचकर घर में भाग गए, लेकिन तीन महिलाएं कार की चपेट में आ गईं. गंभीर रूप से घायल महिलाओं को तुरंत नूरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें नाजुक हालत के चलते एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है. इलाज के दौरान एक महिला- माया देवी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाओं की हालत गंभीर है.

घटना से पूरे गांव में तनाव फैल गया. मृतका का शव जब शाम को गांव पहुंचा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. लोगों में भारी आक्रोश था कि दबंगई के बल पर महिलाओं को कुचलने जैसी अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों व पीड़ित अंकित की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई की. पुलिस ने दोनों आरोपी प्रशांत और रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, वह कार अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जिससे यह वारदात की गई थी. पुलिस वाहन की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है. एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी. मृतका के घर में कोहराम मचा है और गांव में शोक का माहौल है.

