scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़की से हुई दोस्ती, फिर युवक से मांगने लगी पैसे...तनाव में आकर उठाया ये खौफनाक कदम

बांदा में मानसिक तनाव में आए एक युवक ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर जान दे दी. प्रेम-प्रसंग के चलते एक लड़की द्वारा पैसे मांगने और धमकाने की बात सामने आई है. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने तमंचा बरामद कर कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Advertisement
X
युवक ने खुद को मार ली गोली (Photo: Screengrab)
युवक ने खुद को मार ली गोली (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बांदा में बुधवार रात एक युवक ने खुद को गोली मार ली. घटना कोतवाली नगर क्षेत्र की है, जहां युवक शराब पीकर घर पहुंचा और मानसिक तनाव में तमंचे से खुद को गोली मार ली. परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक की एक लड़की से दोस्ती थी. आरोप है कि वह लड़की युवक से लगातार पैसे की मांग कर रही थी और पैसे न देने पर उसे जेल भिजवाने की धमकी दे रही थी. इसी तनाव में युवक ने यह कदम उठाया होगा. पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.(Photo: Representational)
रेलवे कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को 18 साल बाद भेजा जेल, इस मामले में सुनाई सजा 
दरोगा ने पीड़ित परिवार को जेल भेजने की धमकी दे दी. (Photo: Representational)
चाकू की नोक पर जंगल ले जाकर बच्चे के साथ कुकर्म, शिकायत करने पर SHO ने भगाया 
डीएम रिभा का अचानक निरीक्षण.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
गंदगी, 6 डॉक्टर लापता और... DM के औचक निरीक्षण ने खोली महिला अस्पताल की पोल 
police arrested men
झटपट कराई बड़े-बड़े अपराधियों की जमानत, फर्जी डॉक्युमेंट्स पर बेल के खेल का भंडाफोड़ 
bride
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, भाग जा...', शादी के 5वें दिन से दुल्हन को टॉर्चर, थाने पहुंचा मामला 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर से अवैध तमंचा बरामद कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है.

फोन पर बहस के बाद खुद को युवक ने मारी गोली

अस्पताल में परिजन अचेत हालत में रोते-बिलखते नजर आए. उनका कहना है कि युवक अचानक तनाव में आ गया था और किसी से फोन पर बहस भी कर रहा था. कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब वो कमरे में पहुंचे, तो युवक खून से लथपथ पड़ा था.

Advertisement

बांदा के ASP ने कहा, 'कोतवाली नगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना मिली, अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया. घटना स्थल से अवैध तमंचा बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement