लड़की से हुई दोस्ती, फिर युवक से मांगने लगी पैसे...तनाव में आकर उठाया ये खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश के बांदा में बुधवार रात एक युवक ने खुद को गोली मार ली. घटना कोतवाली नगर क्षेत्र की है, जहां युवक शराब पीकर घर पहुंचा और मानसिक तनाव में तमंचे से खुद को गोली मार ली. परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

और पढ़ें

लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक की एक लड़की से दोस्ती थी. आरोप है कि वह लड़की युवक से लगातार पैसे की मांग कर रही थी और पैसे न देने पर उसे जेल भिजवाने की धमकी दे रही थी. इसी तनाव में युवक ने यह कदम उठाया होगा. पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर से अवैध तमंचा बरामद कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है.

फोन पर बहस के बाद खुद को युवक ने मारी गोली

अस्पताल में परिजन अचेत हालत में रोते-बिलखते नजर आए. उनका कहना है कि युवक अचानक तनाव में आ गया था और किसी से फोन पर बहस भी कर रहा था. कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब वो कमरे में पहुंचे, तो युवक खून से लथपथ पड़ा था.

Advertisement

बांदा के ASP ने कहा, 'कोतवाली नगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना मिली, अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया. घटना स्थल से अवैध तमंचा बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'



---- समाप्त ----