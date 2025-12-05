'साहब! जेवर बेच दिए मैंने...',नगरपालिका बाबू ने नौकरी के नाम पर ऐंठे 2 लाख, DM ऑफिस पहुंची महिला

उत्तर प्रदेश के बांदा में नगरपालिका के बाबू का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां उसने एक महिला के पति को नौकरी देने के एवज में दो लाख रुपये ऐंठ लिए. अब न नौकरी मिल रही, न बाबू पैसा दे रहा. जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला आज अपने बच्चों संग डीएम ऑफिस पहुंच गयी. उसने डीएम से शिकायत कर पैसा दिलाये जाने की मांग की है.

महिला ने डीएम को बताया कि उसने ये पैसे जेवर गहने रखकर और कर्ज लेकर दिए हैं. पैसा वापस न मिलने पर घर वालों ने भी घर से निकाल दिया है तो वह किराए पर रह रही है. न तो बच्चो का पेट भर पा रही, न बच्चे स्कूल जा रहे. पढ़ाई तक से वंचित हो गए हैं. फिलहाल डीएम जे रिभा ने महिला को पैसा दिलाने का वादा किया है और मामले में ADM और ईओ को जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल शहर कोतवाली नोनिहा मुहल्ले की रहने वाली पूजा ने बताया कि बांदा नगरपालिका में तैनात केदार नाम के बाबू ने उसके पति को सफाई कर्मचारी की नौकरी देने के नाम पर उससे दो लाख रुपये मांगे थे. महिला ने अपने जेवर बेचकर और कर्ज लेकर उसको आनन फानन में दो लाख रुपये दे दिए. महिला का कहना है कि काफी दिन बीत जाने के बाद बाबू से पूछा तो वो न तो पैसा वापस कर रहा है और न ही नौकरी दे रहा है.

पीड़ित महिला ने पालिका के जिम्मेदार अफसरों से शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी, अंत मे उसने डीएम से शिकायत की. महिला का कहना है कि पैसा देने के बाद वापस न मिलने पर घरवालों ने उसे अलग निकाल दिया है. किराए में रहकर बच्चो का पेट भरना मुश्किल है. पीड़ित ने डीएम से आरोपी बाबू के खिलाफ कार्रवाई के साथ पैसा वापस दिलाये जाने की मांग की है. डीएम जे रिभा ने महिला को पैसा दिलाने का वादा किया है. साथ ही उन्होंने महिला की शिकायत पर ADM वित्त कुमार धर्मेंद्र और ईओ को जांच करने के निर्देश दिए हैं.



