बलिया में सड़क हादसे के बाद बवाल... ईंट-पत्थर और रॉड से पीट-पीटकर युवक की हत्या, टेंपो ड्राइवर लहूलुहान

बलिया के बैरिया इलाके में सोमवार रात टेंपो और बाइक की टक्कर के बाद झगड़ा खूनी रूप ले लिया. गुस्साए लोगों ने टेंपो सवार युवक वकील यादव और चालक विकास यादव पर ईंट-रॉड से हमला कर दिया. वकील की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर घायल है. पुलिस ने पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार किया है.

तीन आरोपी को गिरफ्तार.(Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में सोमवार रात टेंपो और बाइक की टक्कर के बाद हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया. इस झगड़े में 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई, जबकि टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना सोनबरसा मोड़ के पास स्थित एक खोखे के पास की बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, सुरेमनपुर की ओर जा रहा एक टेंपो सोनबरसा मोड़ पर खड़ी बाइक से टकरा गया. टक्कर के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने टेंपो में सवार वकील कुमार यादव (18) और चालक विकास यादव पर ईंटों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. दोनों को गंभीर हालत में सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

हालांकि वकील यादव की हालत बिगड़ने पर उसे वाराणसी ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बैरिया सर्किल ऑफिसर मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मृतक के भाई वीर बहादुर यादव की तहरीर पर पांच लोगों वीरेंद्र यादव, राहुल यादव, सुदामा यादव, प्रभु यादव और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 191 (दंगा) और 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

3 आरोपी गिरफ्तार और 2 फरार

पुलिस ने इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है. घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस ने मौके पर स्थिति नियंत्रण में बताई है.

