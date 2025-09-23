scorecardresearch
 

Feedback

'दुआ करने वालों का शुक्रिया...', सीतापुर जेल से बाहर आने पर आजम खान का पहला रिएक्शन; अखिलेश यादव ने कही ये बात

आजम खान ने जेल से बाहर आने पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है. जिसने भी मेरे लिए दुआ की उसे शुक्रिया. जिन्होंने मदद की उनका भी शुक्रिया. वहीं, अखिलेश यादव ने भी सपा नेता आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई है.

Advertisement
X
अखिलेश यादव और आजम खान (फाइल फोटो)
अखिलेश यादव और आजम खान (फाइल फोटो)

सपा नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो गई है. उन्होंने जेल से बाहर आने पर 'आजतक' से बात की और कहा कि उन्हें बहुत खुशी है. बकौल आजम खान- 'जिस-जिस ने मेरे लिए दुआ की उसके लिए उन्हें शुक्रिया. साथ ही जिन्होंने मेरी मदद की उनका भी शुक्रिया.' वहीं, आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं. हमें उम्मीद थी कि कोर्ट न्याय करेगा. आखिरकार आजम साहब जेल से बाहर आ गए हैं. हमारी सरकार बनी तो उनपर और समाजवादियों पर लगे सारे मुकदमे वापस होंगे.

सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा


बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं. जेल से बाहर आते ही उन्होंने गाड़ी में बैठे-बैठे हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया. इस दौरान जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उनके बड़े बेटे के साथ कुछ अन्य परिजन भी मौजूद थे. 

सम्बंधित ख़बरें

After 23 months, Azam Khan is released; the police stopped the crowd of supporters.
आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा, पुलिस पहरे में रामपुर रवाना 
samajwadi party azam khan political crisis
आजाद हुए आजम... लेकिन कितने दिन रह पाएंगे जेल से बाहर? 
Obstacles in Azam Khans release, discrepancies in the paperwork!
सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई में देरी क्यों? जानिए  
आजम खान की रिहाई पर क्या बोले अखिलेश यादव (Photo: PTI)
'हमारी सरकार बनी तो सारे मुकदमे वापस लेंगे...', आजम खान की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव 
Release of Azam Khan from jail, headed to Rampur.
आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, सपा समर्थकों में उत्साह 

आजम खान अपने परिवार के साथ सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं. सुरक्षा कारणों से वह जेल के मुख्य गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकले. उनके काफिले में पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थीं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आजम का काफिला जिन जिलों और क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, वहां की पुलिस को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. 

Advertisement

अखिलेश का बयान 

आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज खुशी का समय है. हमारी सरकार बनी तो आजम खान साहब पर और समाजवादियों पर लगाए गए सभी फर्जी मुकदमे वापस लेंगे. इस दौरान उन्होंने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं. अखिलेश ने कहा- आजम साहब समाजवादी पार्टी के साथ हैं. वह नेताजी के साथ रहे हैं. ना जाने कब से आजम वह भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement