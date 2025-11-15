scorecardresearch
 

चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते कुली का वीडियो वायरल, यात्री ने नहीं दिए सामान के पैसे, लोगों ने दिखाया गुस्सा

बांग्लादेश के ढाका स्टेशन पर एक युवा रेलवे कुली को एक यात्री द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर चलती ट्रेन के साथ भागना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एक वीडियो में एक कुली को तेज चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए देखा गया, जो अपनी मेहनत के पैसे लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन यात्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. (Photo: taaza_today)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुली (पोर्टर) चलती ट्रेन के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वह अपने पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया. इस पूरी घटना ने लोगों को भावुक कर दिया और इंटरनेट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
वीडियो में कुली तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन के साथ दौड़ता दिखाई देता है. वह बार-बार आवाज लगा रहा है और उस कोच की ओर इशारा कर रहा है, जहां वह यात्री बैठा था. उसने अपनी मेहनत के पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. यह वीडियो सोजोल अली नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट किया.  वीडियो बनाने वाला शख्स कुली से उसका फोन नंबर मांगते हुए सुना जा सकता है और वह यह कहता है कि वह सीधे कुली को पैसे भेज देगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया
वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्सा भी हुए और भावुक भी. कई लोगों ने कुली की मेहनत और हिम्मत की तारीफ की, जबकि यात्री के व्यवहार की निंदा की. एक यूजर ने लिखा, "जिसने पैसे नहीं दिए, वह ईश्वर की नाराजगी का सामना करेगा. दूसरे यूजर ने कहा, "बहुत भावुक वीडियो है, इस बच्चे के लिए दिल दुख रहा है. कोई उसे ढूंढ कर उसका हक दिलाए.  तीसरे व्यक्ति ने लिखा, "कर्म अपना काम जरूर करेगा. एक और टिप्पणी आई, "अगर इंसानियत नहीं है, तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता. सभी का सम्मान करें. कई लोगों ने यात्री के रवैये को क्रूर और बेदर्द कहा.

क्या मुद्दा सामने आया?
यह वीडियो दिखाता है कि छोटे विक्रेता और कुली कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं. वे हर एक पेमेंट पर निर्भर रहते हैं और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं. इस घटना ने उनकी मुश्किल जिंदगी की ओर लोगों का ध्यान खींचा है.

