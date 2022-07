4 पत्नियों ने पति के साथ किया ऐसा 'खेल', वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि रेस्‍टोरेंट में महिलाएं अपने पतियों को एक ही जैसी 'मैचिंग टीशर्ट' में लेकर पहुंच गईं. हालांकि, पतियों को भी इस बात का अहसास नहीं था कि उनकी पत्‍नियों ने उनके साथ यह प्रैंक किया है.

रेस्‍टोरेंट में बैठे सभी पति एक दूसरे को देख हंस-हंस कर लोटपोट हो गए. वायरल वीडियो दुबई का बताया जा रहा है. चार व्‍यक्ति बिल्‍कुल एक जैसी 'मैचिंग टीशर्ट' पहने दिखते हैं.

दरअसल, इस वीडियो में महिलाओं का एक ग्रुप खुद तो एक-दूसरे से अलग आउटफिट पहनकर रेस्‍टोरेंट में पहुंचा. लेकिन पति 'मैचिंग टीशर्ट' में आए. वीडियो को देख यह बात साफ लग रही है कि इस प्रैंक के बारे में इन महिलाओं के पतियों को बिल्‍कुल भी जानकारी नहीं थी.

वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्‍स सफेद और काले रंग की टीशर्ट पहनकर रेस्‍टोरेंट में बैठा है. इसके बाद एक शख्‍स उनके जैसी ही मैचिंग टीशर्ट पहनकर रेस्‍टोरेंट में एंट्री करता है. इसके बाद तीसरा... फिर चौथा शख्‍स ठीक वैसी ही मैचिंग टीशर्ट में अंदर आता है.

यह पूरा माजरा एक वीडियो में रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद तो चारों ही लोग एक दूसरे को देखकर जोर-जोर से हंसने लगे.

A group of women all bought their husbands the same shirt and didn’t tell them...🤣 pic.twitter.com/cWXRY16E2x



इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपने वो फोटो शेयर करने शुरू कर दिए, जहां वे एक जैसे कपड़े पहनकर पहुंच गए थे. वहीं कई लोगों ने महिलाओं के प्रैंक आइडिया की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट किया, आखिर सभी एक जैसी टीशर्ट पहनने के लिए माने कैसे? मैं तो बिल्‍कुल भी नहीं मानता.

Ladies I applaud you for making this happen, I can see pranks like this spreading like wildfire - it could go global. Shout out to the guys as well for taking it in good humour 😃😃😃 — Carol Jones (@CJ83672372) July 24, 2022

That happened on our holiday this year ! Except it wasn’t us the wives who bought them - the Husbands bought them sneakily !! pic.twitter.com/xL2iHOBl7U — DebbieMullins (@DebbieMullins18) July 24, 2022

Happened me on holiday 😐 pic.twitter.com/wtqnYBC7Kz — Dean (@deanomac55) July 24, 2022