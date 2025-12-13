आग से घिरी बिल्डिंग में कुत्ते को बचाने के लिए महिला ने लगाई जान की बाजी, वीडियो वायरल

फिलीपींस के मांडाउए सिटी, सेबू में एक इमारत में भीषण आग लग गई, लेकिन इस हादसे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई, वह थी एक महिला की अद्भुत बहादुरी. महिला ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहले अपने पालतू कुत्ते को नीचे फेंककर सुरक्षित कराया और फिर खुद बचकर बाहर निकली. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

और पढ़ें

धुएं में घिरी इमारत, ऊपर फंसी महिला और उसका प्यारा डॉग

घटना उस वक्त हुई जब बिल्डिंग के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते काला धुआं पूरे फ्लोर में फैल गया. वीडियो में दिखता है कि फायरफाइटर्स नीचे मौजूद हैं और इमारत की ऊपरी मंज़िल पर महिला धुएं से घिरी बालकनी में खड़ी है, अपने डरे हुए डॉग को गोद में लिए.

जैसे-जैसे आग फैलती गई, महिला ने पूरे होशो-हवास से फैसला किया. वह बालकनी की रेलिंग के पास आई और अपने प्यारे पालतू को सावधानी से नीचे खड़े लोगों की ओर फेंक दिया. नीचे मौजूद फायरफाइटर्स और बाईस्टैंडर्स ने डॉग को सुरक्षित पकड़ लिया.

देखें वायरल वीडियो

ICYMI: This is real courage.



During a massive fire in Mandaue City, Cebu, Philippines, a woman refused to leave without her dogs.



As flames spread, she climbed onto a ladder, threw each dog down to safety, then hung by her hands from the railing while firefighters climbed up to… pic.twitter.com/unDE6PcyUG — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) December 13, 2025

फिर खुद लटकी बालकनी से, और बचाई अपनी जान

डॉग को बचाने के बाद महिला खुद भी रेलिंग से लटक गई. इसी बीच फायरफाइटर्स सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़े और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. वीडियो में दिखता है कि कैसे वह धुएं और आग के बीच घिरी हुई थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर था कि उसके डॉग को कुछ न हो जाए.

Advertisement

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर महिला की हिम्मत की तारीफ

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोग महिला की बहादुरी और अपने पालतू के प्रति उसके प्रेम की तारीफ करने लगे. एक यूज़र ने लिखा–हर सुपरहीरो के पास केप नहीं होती. कुछ के पास बस एक डॉग होता है, जिसे वे किसी भी हाल में बचाते हैं.

गल्प न्यूज के अनुसार, आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट-सर्किट की वजह से लगी. मांडाउए ब्यूरो ऑफ फायर प्रोटेक्शन की टीम ने लगभग 40 मिनट में आग को नियंत्रित कर लिया. हालांकि बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है. महिला और उसका कुत्ता दोनों सुरक्षित हैं.

---- समाप्त ----