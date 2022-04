पुलिस को कॉल कर लड़की बोली- मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है... फिर?

एक महिला ने इमरजेंसी नंबर पर मदद के लिए कॉल की. लेकिन मदद मांगने के बजाय वो पिज्जा ऑर्डर करने लगी. हालांकि, इस बात से इमरजेंसी कॉल को हैंडल करने वाले ऑपरेटर को महिला पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपना दिमाग दौड़ाकर ये पता लगा लिया कि सच में महिला किसी मुसीबत में होगी. ब्रिटेन की नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस ने ट्विटर पर ये घटना शेयर की है.

दरअसल, नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर मंगलवार को एक महिला की कॉल आई. जब ऑपरेटर ने उससे समस्या पूछी तो महिला ने कहा उसे पिज्जा चाहिए. हालांकि, ये सुनकर भी ऑपरेटर ने फोन कट नहीं किया और महिला से बात करना जारी रखा. कुछ देर बाद उसने कहा वो उसके सवाल का सिर्फ हां या नहीं में जवाब दे.

ऑपरेटर ने पूछा कि क्या वो किसी समस्या में है? जवाब में महिला ने कहा- हां. ये सुनते ही उसने फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया. ऑपरेटर से बात करते-करते पुलिस ने ऑनलाइन महिला की लोकेशन पता कर ली और वहां एक टीम रवाना कर दी. असल में महिला एक बस में सवार में थी और उसे अपने सहयात्री से खतरा था.

When a call 'to order pizza' becomes an urgent plea for help...📞



We received a 999 call – but when it was answered, the woman on the line said she would like to order a pizza.



Our call handler immediately asked the woman if she was in trouble, to which she confirmed “yes”.