'गर्म तवे' पर चलने को मजबूर थे गरीब बच्चे, IPS ने किया ये काम

भीषण गर्मी के बीच नंगे पैर बच्चों की स्कूल जाने की तस्वीर वायरल होने के बाद एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने उनकी मदद की. स्कूल पहुंचकर उन्होंने बच्चों को चप्पलें और पानी की बोतलें बांटीं, ताकि तपती गर्मी में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके. उनके इस काम पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है. इस बीच एक यूजर के कमेंट पर खुद रिटायर्ड आईपीएस ने रिप्लाई किया.

बता दें कि रिटायर्ड आईपीएस का नाम आरके विज है. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आरके विज छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक रहे हैं.

हाल ही में छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी इलाके से सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों की तस्वीरें सामने आई थीं. तस्वीरों में बच्चे तपती गर्मी में स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे थे. जिसे देखने के बाद आरके विज ने बच्चों की मदद का ऐलान किया.

आरके विज स्कूल पहुंचे और बच्चों को चप्पल और पानी की बोतल भेंट की. उनकी एक फोटो भी सामने आई, जिसमें वो बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं. विज ने ट्वीट कर लिखा- 'छोटा सा योगदान, अनेकों चेहरों पर खुशी.'

उनके इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा- 'अपने पद का दिखावा करना, योगदान नहीं है, वे गरीब हैं, उनका मजाक न बनाएं.'

Showing off your post is not a contribution, they are poor, don't make fun of them.