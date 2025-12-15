scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यहां शादी से पहले दुल्हन को तुड़वाने होते हैं दांत, ये है इस अजीब रस्म की वजह

चीन की गेलाओ जातीय समूह में महिलाओं को शादी से पहले अपने एक से दो ऊपरी दांत निकलवाने की आवश्यकता क्यों होती है. यह सदियों पुरानी परंपरा है. इस दर्दनाक रस्म में हथौड़े से दांत तोड़े जाते हैं.

Advertisement
X
चीन की इस आदिवासी समूह में रही है दुल्हनों के दांत तुड़वाने की परंपरा (Representational Photo - Pixabay)
चीन की इस आदिवासी समूह में रही है दुल्हनों के दांत तुड़वाने की परंपरा (Representational Photo - Pixabay)

चीन में गेलाओ आदिवासियों में एक पुरानी प्रथा के अनुसार दुल्हन को शादी से पहले अपने एक या दो ऊपरी दांत निकलवाने पड़ते हैं. ऐसा माना जाता था कि इससे दूल्हे के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. अगर किसी महिला के दांत नहीं होते तो कुत्ते के दांतों उसे बदल दिया जाता था.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गेलाओ लोग चीन और वियतनाम में रहने वाला एक जातीय समूह है. 2021 में चीन में उनकी अनुमानित जनसंख्या 677,000 से अधिक थी. यह समूह मुख्य रूप से दक्षिणी चीन के गुइझोऊ प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित गेलाओ काउंटी में रहता है.

सदियों पुरानी है ये परंपरा
ये लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं. किसानी में भी मुख्य अनाज चावल है. वैसे ये अन्य अनाजों की भी खेती करते हैं. इस गेलाओ आदिवासी समूह में  नई दुल्हनों के दांत निकलवाने की प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है. इसके सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड दक्षिणी सोंग राजवंश (1127 से 1279) के अभिलेखों में  हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Missing father body found under house
पुश्तैनी घर के नीचे दफन था शख्स! 62 साल बाद बेटे ने खोजा लापता पिता का शव 
प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया. (Photo: uppsc.gov.in)
प्रयागराज: लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्र, पूरा इलाका छावनी में तब्दील 
कनाडा से लौटे एक एनआरआई ने बताया कि भारत में नौकरियों की दिक्कत है. ( Photo: Pixabay)
600 आवेदन, सिर्फ 4 इंटरव्यू.... कनाडा से लौटी NRI ने दिखाई भारत में नौकरी का सच 
Fan Bingbing lookalike
फेवरेट एक्ट्रेस जैसा चाहिए था लुक... महिला ने सर्जरी पर खर्च किए 9 करोड़  
tanya-singh-makes-emotional-return-guitar-wali-bride-nani-moment-goes-viral
'नानी ने तो लूट ली महफिल…', ‘गिटार वाली दुल्हन’ का वीडियो फिर हुआ वायरल 

जब एक गेलाओ महिला लगभग 20 साल की हो जाती है तो उसकी शादी की  तैयारी शुरू हो जाती है. तब उसके सामने के ऊपरी दांतों में से एक या दो दांत जानबूझकर तोड़ दिए जाते हैं. 

Advertisement

इस दर्दनाक रस्म के शुरू होने के पीछे ये है कहानी 
एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार, कई साल पहले, एक गेलाओ महिला अपनी शादी से पहले अपने समुदाय के लिए फल इकट्ठा करते समय एक चट्टान से गिर गई थी. इससे उसके सामने के दो दांत टूट गए. उनकी बहादुरी और समर्पण को सम्मान देने के लिए, गेलाओ दुल्हनों के लिए शादी से पहले अपने सामने के दांत निकलवाने की प्रथा बन गई.

इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट अनुष्ठान का पालन किया गया जात है.  सबसे पहले शराब का एक बर्तन तैयार किया जाता है और लड़की के मामा को आदरपूर्वक घर पर आमंत्रित किया जाता है. फिर मामा एक छोटे हथौड़े का इस्तेमाल करके उसके दांत तोड़ देते है.

लड़की का मामा तोड़ता था उसके दांत
यदि मामा की मृत्यु हो गई हो या वे अनुपलब्ध हों, तो माता के पक्ष से उसी पीढ़ी का कोई अन्य पुरुष रिश्तेदार यह अनुष्ठान कर सकते हैं. दांत निकालने के बाद, तुरंत उपचार के लिए मसूड़ों पर एक विशेष औषधीय पाउडर लगाया जाता है. यदि कोई गेलाओ महिला दांत निकलवाने की रस्म से नहीं गुजरती, तो उसे समुदाय के उपहास का सामना करना पड़ सकता था.

दांतों को तोड़ने की प्रथा शुरू होने के पीछे कारण अलग-अलग हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह गलती से दांत टूटने की एक घटना से शुरू हुआ. वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि सामने के ऊपरी दांतों को रखना पति के परिवार के लिए दुर्भाग्य लाने का संकेत होता है. इसके परिणामस्वरूप संतान की कमी होगी.

Advertisement

परिवार की समृद्धि में बाधा न आए, इसलिए शादी से पहले महिलाओं के ऊपर के दांत निकालने पड़ते थे. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह से सौंदर्य संबंधी उद्देश्यों के लिए था.

अब लुप्त हो चुकी है यह परंपरा
अब यह प्रथा लुप्त होती जा रही है. समुदाय के लोग इस दर्दनाक रस्म को व्यवहारिक रूप से नहीं निभाते. यह सिर्फ प्रतिकात्मक तौर पर रह गया है. गुइझोऊ प्रांतीय जातीय अध्ययन संस्थान द्वारा 1957 में किए गए एक शोध के अनुसार, शरीर में बदलाव का यह अपेक्षाकृत क्रूर रूप गुइझोऊ प्रांत के पुडिंग, झिजिन और रेनहुआई जैसे क्षेत्रों में गेलाओ समुदायों के बीच किंग राजवंश के शासन काल के दौरान (1644-1912) प्रचलित था. फिर यह परंपरा धीरे-धीरे लुप्त होने लगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement