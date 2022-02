आखिर गरीब, गरीब क्यों रह जाता है? Viral Tweet पर छिड़ी बहस

Rich-Poor Debate: अमीरी और गरीबी के मुद्दे पर बहस लंबे समय से चली आ रही है. सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है. इस बीच ट्विटर (Twitter) पर गरीब, गरीब क्यों रह जाता है? इसको लेकर यूजर्स के बीच में बहस छिड़ गई. इस मसले पर लोगों ने कमेंट्स कर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी.

दरअसल, अमित (@asuph) नाम के एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट से Investors को सलाह देने वाले अभिजीत (@stockifi_Invest) यूजर के पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस स्क्रीनशॉट में तीन बातों- गरीब, गरीब क्यों है? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास क्यों है? और अमीर, अमीर क्यों है? का जिक्र था.

वायरल ट्वीट में क्या लिखा है?

असल में गरीब और गरीबी को लेकर लोगों की अलग अलग राय होती है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि गरीब इसलिए गरीब रहते हैं, क्योंकि वे सारा पैसा खर्च कर देते हैं. इसी मुद्दे पर किए गए एक ट्वीट को एडिट करके एक यूजर ने शेयर कर दिया.

पहले यूजर ने लिखा था- 'गरीब, इसलिए गरीब रह जाता है क्योंकि वो अपने सारे पैसे जीवनयापन के ऊपर खर्च कर देता है. वहीं मिडिल क्लास को लेकर लिखा गया- 'मिडिल क्लास, मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि वो अधिकांश कमाई फ्यूचर प्लान पर इन्वेस्ट करता है. अमीर, इसलिए अमीर है क्योंकि वो अपनी अधिकांश रकम इन्वेस्ट करता है.'

इसमें सुधार करते हुए दूसरे यूजर ने इसी बात को ट्वीट किया. उसने लिखा कि गरीब सारे पैसे जीवनयापन के ऊपर खर्च कर देता है, इसकी बजाए ये कहना सही रहेगा कि उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं. मिडिल क्लास को भी ऐसा करना पड़ता है और अमीरों के पास इतने पैसे रहते हैं कि वह इन्वेस्ट कर सके.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

इस वायरल ट्वीट पर @MrMrHarsh नाम के यूजर ने लिखा- 'गरीब. इसलिए गरीब हैं क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं है. वे मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते हैं, वे इन्वेस्ट के बारे में कैसे सोच सकते हैं. मध्यम वर्ग कभी गरीब था, अब वो अपनी आय को ऊपर ले गया है. अमीर आंशिक रूप से दोषपूर्ण 'परिसंपत्ति मुद्रास्फीति' नीतियों के कारण और अमीर होते हैं.'

वहीं एक अन्य यूजर (@_harishp_) ने कहा- 'इन्वेस्ट से गरीब मिडिल क्लास में आ सकता है, मिडिल क्लास अमीर बन सकता है और अमीर और भी अमीर बन सकता है.'

@abhi_bisen ने कहा- 'अमीर लोग केवल पूंजीवाद, किस्मत और विरासत के कारण ही अमीर हैं. इन सभी वर्षों में उन्होंने जो मेहनत की है, उससे इसका कोई लेना-देना नहीं है.' इस पर @ThatGandhianGuy

ने जवाब दिया- 'अमीर लोग अमीर होते हैं क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं और स्मार्ट काम करते हैं.'

वैसे इस मसले पर आप क्या सोचते हैं कि गरीब, गरीब क्यों रह जाता है?

नीचे आप कुछ अन्य यूजर्स की प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं.

