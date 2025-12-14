अमेरिका की सड़कों के नीचे दबे हैं लाखों पुराने टायर, वायरल वीडियो ने खोला राज

अमेरिका में हर साल करोड़ों पुराने टायर बेकार हो जाते हैं. इन्हें न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही सुरक्षित तरीके से जलाया जा सकता है. ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा व्यावहारिक और पर्यावरण के अनुकूल समाधान निकाला है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और प्रभावित भी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी तकनीक को विस्तार से समझाया है, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका में सड़कों के नीचे पुराने टायर दबाए जा रहे हैं.

और पढ़ें



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका लंबे समय से इस्तेमाल किए जा चुके टायरों की समस्या से जूझ रहा था. टायर रबर, स्टील और कई रासायनिक तत्वों से बने होते हैं, इसलिए ये आसानी से गलते नहीं हैं. इन्हें जलाना खतरनाक होता है क्योंकि इससे जहरीली गैसें निकलती हैं, वहीं लैंडफिल में डालने पर ये दशकों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं.

पुराने टायरों से बन रही हैं मजबूत हाईवे

इस समस्या का समाधान इंजीनियरों ने सड़क निर्माण में निकाला. वीडियो में बताया गया है कि पुराने टायरों को सड़क की नींव में कसकर जमाया जाता है. टायरों के बीच की खाली जगहों को बजरी से भरा जाता है और ऊपर से डामर की परत बिछा दी जाती है. ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य सड़क लगती है, लेकिन उसके नीचे हजारों पुराने टायर होते हैं.

Advertisement

वीडियो के अनुसार, इस तकनीक के कई फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे नए निर्माण सामग्री की जरूरत लगभग आधी रह जाती है. दूसरा, टायर स्वभाव से मजबूत और लचीले होते हैं, जिससे वे वाहनों के दबाव को बेहतर तरीके से सहन करते हैं. इससे सड़क की उम्र बढ़ जाती है और कुछ सड़कें सामान्य सड़कों के मुकाबले लगभग दोगुना समय तक अच्छी हालत में बनी रहती हैं. साथ ही, लाखों बेकार टायरों का दोबारा इस्तेमाल हो जाता है.

देखें वायरल वीडियो



कचरा नहीं, सड़क का आधार बन गए पुराने टायर

वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि अमेरिका में हर साल करीब 25 करोड़ पुराने टायर निकलते हैं. इनमें से कई टायरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर क्रम्ब रबर बनाया जाता है, जिसे डामर में मिलाकर रबराइज्ड एस्फाल्ट तैयार किया जाता है. इससे सड़क का शोर कम होता है, मजबूती बढ़ती है और लंबे समय में मरम्मत का खर्च भी घटता है.

कैप्शन के मुताबिक, कैलिफोर्निया, एरिजोना और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में इस तकनीक का इस्तेमाल हाईवे, पार्किंग लॉट और यहां तक कि खेल के मैदानों में भी किया जा रहा है. यह तरीका पुराने संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल यानी सर्कुलर इकॉनमी का उदाहरण माना जा रहा है.

Advertisement

22 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ लोगों ने इसे शानदार विचार बताया, तो कुछ ने पर्यावरण पर इसके संभावित असर को लेकर सवाल भी उठाए. बावजूद इसके, यह तरीका अमेरिका में कचरा प्रबंधन और सड़क निर्माण का एक नया और असरदार मॉडल बनकर उभरा है.



---- समाप्त ----