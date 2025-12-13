शादी का बचा खाना वेस्ट ना हो आवारा बिल्लियों को खिलाया, वायरल हुआ महिला का ये कदम

अक्सर लोग अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं, लेकिन चीन की एक महिला ने अपनी सामाजिक घबराहट को ताकत बना लिया. शादी समारोहों में बचा हुआ खाना इकट्ठा कर वह न सिर्फ खाने की बर्बादी रोक रही है, बल्कि 120 से ज्यादा आवारा बिल्लियों को नया जीवन भी दे रही है.उसका यह अनोखा प्रयास आज सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है.यह महिला, जिसे ऑनलाइन शुआनशुआन के नाम से जाना जाता है, शादी में बचा हुआ खाना इकट्ठा करके 120 से ज्यादा आवारा बिल्लियों को खाना खिलाती है.

कौन हैं शुआनशुआन?

शुआनशुआन को पहले लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था. साधारण बातचीत भी उसके लिए मुश्किल थी. साल 2022 की सर्दियों में उसने ठंड में कांप रही कुछ आवारा बिल्लियों की मदद की. धीरे-धीरे यह मदद बढ़ती गई और उसके घर में 120 से ज्यादा बिल्लियां रहने लगीं. इतने सारे जानवरों को खाना खिलाना उसके लिए बहुत महंगा पड़ने लगा. एक दिन वह एक शादी में गई, जहां उसने देखा कि बहुत सारा अच्छा खाना फेंक दिया जा रहा है. यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह रोज अपनी बिल्लियों के लिए खाने की चिंता करती थी. यहीं से उसे एक नया विचार आया कि शादी में बचा हुआ खाना बिल्लियों के लिए इस्तेमाल किया जाए.

सर्दी की रातों से शुरू हुई मदद

शुरुआत में अजनबियों से बात करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन बिल्लियों के बारे में सोचकर उसने हिम्मत जुटाई. वह दूल्हा-दुल्हन से बचा हुआ खाना ले जाने की अनुमति मांगने लगी. हैरानी की बात यह रही कि ज्यादातर लोग खुशी-खुशी मान गए और कुछ ने तो उसका हौसला भी बढ़ाया. अब शुआनशुआन हर 10 दिन में लगभग एक शादी में जाती है. व्यस्त समय में वह 30 किलो तक बचा हुआ खाना घर लाती है. बिल्लियों को खिलाने से पहले वह खाने को दोबारा भाप में पकाती है ताकि तेल और नमक कम हो जाए.

शादी में फेंका जा रहा खाना बना उम्मीद

इस तरीके से उसका हर महीने 1,000 से 2,000 युआन तक खर्च बच जाता है और खाने की बर्बादी भी कम होती है. शादी से खाना लाने के उसके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गए हैं और उसके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. शुआनशुआन कहती है कि यह काम सिर्फ बिल्लियों की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसने उसे खुद भी मजबूत बनाया है. आज वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी है और लोगों से डरने के बजाय उनकी मदद मांगने की हिम्मत रखती है.

