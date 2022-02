युद्ध के बीच एक्ट्रेस बोली: 'पुतिन, अगर मैं तुम्हारी मां होती...' भड़के लोग

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. दुनियाभर के लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, Russia-Ukraine War को खत्म करने की अपील कर रहे हैं. इस बीच अमेरिकी एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट एनालिन मैककॉर्ड (AnnaLynne McCord) ने एक वीडियो जारी कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को लेकर ऐसी बात कह दी कि वह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गईं.

34 वर्षीय मैककॉर्ड ने यूक्रेन पर हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन के लिए वीडियो संदेश जारी किया. वीडियो में उन्होंने एक कविता पढ़कर रूसी राष्ट्रपति से रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने की गुजारिश की. इस दौरान उन्होंने कहा- 'प्रिय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं तुम्हारी मां नहीं थी. अगर मैं तुम्हारी मां होती तो तुम्हें बहुत प्यार करती..'

तो पुतिन का जीवन कैसे अलग होता...

एक्ट्रेस AnnaLynne McCord ने बताया कि पुतिन का जीवन कैसे अलग होता, अगर वह उनकी मां होतीं. वो कहती हैं- 'अगर मैं तुम्हारी मां होती तो दुनिया अच्छाई से भरी होती, इतनी हंसी और खुशी होती कि कुछ भी नुकसान नहीं होता.' मैककॉर्ड आगे कहती हैं- 'अगर मैं तुम्हारी मां होती तो तुम्हें अन्याय, हिंसा, आतंक, अनिश्चितता से बचाने के लिए मर मिटती.'

यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

अमेरिकी एक्ट्रेस के इस 2 मिनट 20 सेकेंड के वीडियो पर हजारों की संख्या में यूजर्स ने रिएक्ट किया है. कई लोग एक्ट्रेस की कविता पर भड़क गए हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने कविता की सराहना भी की है. एक यूजर ने लिखा- 'युद्ध के समय ऐसी कविताओं का कोई औचित्य नहीं है.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा- 'पहल अच्छी है.'

This isn't going to help.



It's only going to make people angry at you, especially if they are directly affected by the invasion.



I'm sorry. You look like you have a good heart.



Unfortunately, the way you have been taught to see the world is utterly wrong.