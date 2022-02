युद्ध के वक्त रूस जाकर PAK PM इमरान खान ने कही ऐसी बात, हो गए ट्रोल

Russia-Ukraine Crisis Updates: रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है. युद्ध के महौल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan, PAK PM) रूस दौरे पर हैं. वो दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार देर रात रूस की राजधानी Moscow पहुंचे. युद्ध के बीच दूसरे देश गए इमरान खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. खुद उनके लोगों ने ही उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

दरअसल, PAK पीएम के रूस पहुंचने के एक दिन बाद ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन पर 'सैन्य अभियान' (Military operation) की घोषणा कर दी. एक तरफ जहां रूस की सेना (Russia Army) यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान पुतिन से मीटिंग की आस लगाए बैठे हैं.

'कितने सही समय पर यहां आया..'

इस बीच PAK प्रधानमंत्री Imran Khan का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह उनके Moscow में लैंडिंग के बाद का है. वीडियो में इमरान खान को कहते हुए सुना जा सकता है- 'मैं कितने सही समय पर यहां आया हूं, मैं बहुत उत्सुक हूं.' इस वीडियो पर भी यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. लोगों ने कहा- 'वाकई, आप बिल्कुल सही समय पर रूस गए हैं.'

He’s so excited, He sounds excited like a kid who is visiting wonderland for the first time, Its the brink of a war but he is so excited 🤩#PMIKInRussia pic.twitter.com/GItVmXQWhI — Tanzil Gillani (@TanzilGillani) February 23, 2022

यूजर्स ने किया इमरान को ट्रोल

ट्विटर पर इमरान खान का वीडियो शेयर करते हुए @TanzilGillani यूजर ने लिखा- 'वो एक बच्चे की तरह बहुत उत्साहित है, जैसे कोई पहली बार वंडरलैंड का दौरा कर रहा है. देश युद्ध की कगार पर है लेकिन ये उत्साहित हैं.'

Imran Khan is not capable of running the country. The world is moving towards a big war. In such a situation, the leadership of the country should be in the hands of a talented and experienced person.#PTIFailedForeignPolicy — خبر ساز (@sheikhjaja) February 24, 2022

वहीं एक अन्य यूजर (@sheikhjaja) ने कहा- 'इमरान खान देश चलाने में सक्षम नहीं है. दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है. ऐसे में देश का नेतृत्व एक प्रतिभाशाली और अनुभवी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए.'

Historical visit. Red carpet reception by an Army which attacked #Ukraine the day Prime Minister of Pakistan arrived in Moscow. Many Pakistanis think that this visit may create problems for their country. pic.twitter.com/TDf4AhYaG4 — Hamid Mir (@HamidMirPAK) February 24, 2022

उधर, पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हामिद मीर ने कहा- 'ऐतिहासिक दौरा, लेकिन कई पाकिस्तानियों को लगता है कि यह दौरा उनके देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है.'

गौरतलब है कि PAK के किसी प्रधानमंत्री की पिछले दो दशक में रूस की यह पहली यात्रा है. लेकिन जानकारों का कहना है कि इमरान खान ने रूस यात्रा के लिए बहुत ही गलत समय चुना है. वो ऐसे समय में रूस गए हैं, जब Russia Ukraine War शुरू हो चुका है.

نیازی جنگ شروع کروانے کا فیتہ کاٹنے گیا ہے

منحوس اعظم 😅

تصاویر بنام @ali_axhar pic.twitter.com/B6w1I7NF65 — نصر خان (@NasrKhann) February 24, 2022

देखिए कुछ ट्वीट्स...

What a time I have come, so much excitement", Pakistan PM Imran Khan's first few comments after landing in Moscow, Russia. pic.twitter.com/LLUrSnwYBw

— Sidhant Sibal (@sidhant) February 23, 2022

इमरान की यात्रा पर कई सवाल!

बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच इमरान खान की रूस यात्रा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिका ने भी पाक प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. America ने कहा कि ये हर 'जिम्मेदार' देश की जिम्मेदारी है कि वह Ukraine में Russia की गतिविधियों पर आपत्ति जताए.