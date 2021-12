Camera-WhatsApp वाला लैंडलाइन फोन! क्यों वायरल हो रही ये फोटो

सोशल मीडिया पर एक ऐसे लैंडलाइन फोन की फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल, इसमें मोबाइल जैसी स्क्रीन और लैंडलाइन की तरह बॉडी है. यह फोटो जर्मनी के ट्विटर यूजर Niki Tonsky ने शेयर की है.

इस फोटो में जो लैंडलाइन फोन नजर आ रहा है, वह टेबलेट और टेलीफोन रिसीवर का मेल है. इस टैबलेट में सभी ऐप्स नजर आ रहे हैं, जो कि एक एंड्रॉयड या आईफोन में पाए जाते हैं. यही नहीं, इसमें कैमरा, गूगल क्रोम और वॉट्सऐप भी है. लोगों को ये फोटो देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में कोई फोन है या फिर फोटो एडिट किया गया है.

जब इसे लेकर रिसर्च की गई, तो पाया कि यह कोई फोटो एडिटिंग नहीं हैं. बल्कि सच में एक गैजेट है. दरअसल, इस फोन को KT5(3C) कहते हैं, जो बैटरी और सिम कार्ड स्लॉट वाला एक 'वायरलेस टैबलेट' या लैंडलाइन है.'

Niki Tonsky ने इसे 29 नवंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. अब तक करीब 11 लाख से ज्यादा लोग इस फोटो को लाइक कर चुके हैं. वहीं, 1 लाख 36 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट किया है. इसी के साथ कई लोगों ने इस पर फोटो के जरिए फनी रिप्लाई भी दिए हैं. ऐसे ही कुछ ट्वीट्स को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं.

I still have one of these.

तो वहीं, कुछ ट्विटर यूजर्स ने इस फोटो को देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है, ''मेरे दादा जी को लग रहा है कि जैसे लैंडलाइन फोन वापस आ रहे हैं.'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''इसे देखकर मुझे मेरा नोकिया 8110+ याद आ गया.'' वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा, ''मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसे भी फोन होते हैं.''