Parag Agrawal Twitter CEO बने तो अग्रवाल स्वीट्स की क्यों हो रही चर्चा?

Twitter के CEO पद की जिम्मेदारी Jack Dorsey के हटने के बाद अब भारतीय मूल के Parag Agrawal संभालेंगे. इस खबर के सामने आते ही अब सोशल मीडिया पर पराग को लेकर मीम्स वायरल होने लगे हैं. ट्विटर पर पराग पर बने मीम्स खूब ट्रेंड भी कर रहे हैं.

दरअसल, लोगों ने पराग को मीम्स के जरिए मुबारकबाद दी है. इनमें से कुछ वायरल मीम्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको खूब हंसी भी आएगी. 'अग्रवाल जी का बेटा' और 'अग्रवाल स्वीट्स' जैसे कई मीम्स हैं जो कि ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं. कुछ वायरल मीम्स हम यहां आपके साथ शेयर कर रहे हैं-

ट्विटर के एक यूजर ने लिखा है, ''ऐसा लगता है कि अग्रवाल के ट्वीट्स ने प्रसिद्धि के मामले में अग्रवाल स्वीट्स को पछाड़ दिया है.''

Agrawal ji ka beta once again is gonna be a taunt weapon for desi parents...🤧🤧🤧 https://t.co/296oMvyqHx — Swati (@Swatixy) November 30, 2021

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, ''अग्रवाल जी का बेटा एक बार फिर देसी मां-बाप के लिए ताना मारने वाला हथियार बन जाएगा.''

Congratulations @paraga , Hope you will spread Sweetness across



Changing sign codes #ParagAgarwal pic.twitter.com/yHvMhkB1Tr — Kp Nationalist🇮🇳 (@KpNationalist) November 30, 2021

Looks like Agrawal Tweets just overtook Agarwal Sweets in fame. #ParagAgrawal — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) November 30, 2021

1 .An indian as ceo of twitter

2.A simp

3.Agrawal, agarawal

4.Agrwal twitter bhandar

5. Brand ambassador of Pan parag



After seeing all this #ParagAgarwal be like- pic.twitter.com/TytLfsNPr4 — Ek kudii..🕊 (@sushmita_sonii) November 30, 2021

Indians welcoming #ParagAgarwal as CEO of Twitter pic.twitter.com/1q8FymCHpO — Sagar Budhwani  🇮🇳 (@Sagarbudhwani_) November 29, 2021

Scenes in Agarwal family after #ParagAgarwal become the CEO of Twitter pic.twitter.com/QN15LsKSJK — The.Ayush.kumar (@TheAyushkumar1) November 30, 2021

#ParagAgrawal to all Indians after becoming the CEO of Twitter: pic.twitter.com/tYT7PhOnfu — Kaavas Anand (@KaavasAnand) November 29, 2021

*Parag agrawal becomes CEO of twitter*



Other Aggarwal families: pic.twitter.com/1yJEd9eqKB — Harshit Sharma (@Sharmajikaputtr) November 29, 2021

Indian #ParagAgrawal is the new CEO of Twitter..



Desi uncles : pic.twitter.com/84bSwyxUJy — UmderTamker (@jhampakjhum) November 29, 2021

Twitter users asking #ParagAgrawal to fix bugs and glitches, *le parag agrawal: pic.twitter.com/yqiw3FnQZE — Deera (@Deerahahaha) November 29, 2021

इसी तरह कई और मजेदार मीम्स फोटो के साथ भी शेयर किए गए हैं-

बता दें, पराग अग्रवाल ने कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था. साल 2017 में उन्हें टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया. पराग अग्रवाल Dorsey के काफी पसंदीदा थे. उन्होंने कंपनी में जरूरी योगदान भी दिया है. इस वजह से भारत में जन्मे पराग अग्रवाल पर Jack Dorsey ने काफी भरोसा भी जताया.

इससे पहले वो AT&T, Microsoft और Yahoo के साथ भी काम कर चुके हैं. पराग अग्रवाल को CEO पद मिलते ही वो ट्रेंड करने लगे. पराग अग्रवाल कंपनी की जिम्मेदारी संभालने से पहले कंपनी ने कई फीचर्स लॉन्च किए हैं. इसमें Spaces (लाइव ऑडियो), Twitter Blue (एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन), Super Follows जैसे फीचर्स शामिल हैं. आपको बता दें कि कल Dorsey ने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की थी. Twitter में CEO पद छोड़ने की घोषणा करते हुए Dorsey ने कहा कि उन्होंने कंपनी में 16 साल अलग-अलग पद पर काम किया है. अब ये समय उनके ट्विटर छोड़ने का है.